Кандидат у президенти США Дональд Трамп хоче, щоб війна РФ проти України завершилася переговорами, під час яких у Києва було б багато важелів впливу на Москву. З такою заявою виступив сенатор-республіканець Марко Рубіо. За його словам, про повноцінну перемогу України не йдеться.

Що насправді замислив Трамп

Реальність така, що війна в Україні закінчиться шляхом переговорів. Дональд Трамп хоче, щоб у Києва було більше важелів впливу в цих переговорах, — заявив журналістам республіканець. Поширити

Що важливо розуміти, сам Дональд Трамп дійсно багато разів повторював, що не буде повністю підтримувати цілі України, зокрема звільнення усіх територій від російської окупації.

На його переконання, український лідер Володимира Зеленський та російський диктатор Володимир Путін негайно повинні розпочати переговори щодо завершення бойових дій.

Ба більше, республіканець кілька разів уникнув відповіді на питання, чи хоче він перемоги України у війні.

Республіканці не хочуть бачити альтернативи переговорам з Росією

Марко Рубіо озвучив припущення, що команда американського лідера Джо Байдена також схиляється до думки, що переговори стануть фінальною точкою цієї війни.

Ми сподіваємося, що коли прийде час, в української сторони буде більше важелів впливу, ніж у російської. Це дійсно мета, яку я переслідую, і думаю, що саме це намагається сказати Трамп, але він скаже це як бізнесмен, — додав республіканець. Поширити

На його переконання, лише Україні та РФ доведеться вирішувати, якою буде ця домовленість.

Очевидно, що зараз Зеленський не вийде і не скаже, який вигляд вона матиме, — додав сенатор. Поширити

Рубіо також наголосив, що війна РФ проти України не може тривати вічно.