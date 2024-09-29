Як може закінчитися війна РФ проти України. Сенатор розкрив мету Трампа

Кандидат у президенти США Дональд Трамп хоче, щоб війна РФ проти України завершилася переговорами, під час яких у Києва було б багато важелів впливу на Москву. З такою заявою виступив сенатор-республіканець Марко Рубіо. За його словам, про повноцінну перемогу України не йдеться.
Головні тези:
- Дональд Трамп продовжує наполягати на переговорах між Зеленським та Путін.
- Він досі не вірить в те, що Україна може розгромити Росію на полі бою.
- Сенатор Марко Рубіо вважає, що команда президента Джо Байдена також підтримує ідею завершення війни переговорами.
Що насправді замислив Трамп
Що важливо розуміти, сам Дональд Трамп дійсно багато разів повторював, що не буде повністю підтримувати цілі України, зокрема звільнення усіх територій від російської окупації.
На його переконання, український лідер Володимира Зеленський та російський диктатор Володимир Путін негайно повинні розпочати переговори щодо завершення бойових дій.
Ба більше, республіканець кілька разів уникнув відповіді на питання, чи хоче він перемоги України у війні.
Республіканці не хочуть бачити альтернативи переговорам з Росією
Марко Рубіо озвучив припущення, що команда американського лідера Джо Байдена також схиляється до думки, що переговори стануть фінальною точкою цієї війни.
На його переконання, лише Україні та РФ доведеться вирішувати, якою буде ця домовленість.
Рубіо також наголосив, що війна РФ проти України не може тривати вічно.
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