Росія вигадала новий спосіб захоплення територій України
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія вигадала новий спосіб захоплення територій України

армія РФ
Джерело:  Foreign Policy

Країна-агресорка РФ не змогла досягати в Україні навіть локальних просувань, якби не зношені артилерійські снаряди, які вона почала отримувати від КНДР.

Головні тези:

  • РФ використовує старі та ненадійні артилерійські снаряди від КНДР для окупації України.
  • Постачання зброї від КНДР допомагає Росії підтримувати артилерійську вогневу перевагу.
  • Путіну чхати на якість снарядів, для нього головне - кількість.

Постачання зброї від КНДР дає РФ змогу продовжувати війну

Згідно з даними видання Foreign Policy, постачання старих і часто ненадійних боєприпасів із КНДР до РФ за останній рік стало однією з найбільших проблем для українських захисників.

Протягом трьох літніх місяців Північна Корея відправила країні-агресорці щонайменше 2 мільйони снарядів, багато з яких були старими, зіпсованими або якоюсь мірою несправними.

За словами ексспівробітника Держдепартаменту США та експерта з розповсюдження північнокорейської зброї Вана Діпена, це не високоякісні боєприпаси, але без них "російський спосіб ведення бойових дій буде важко підтримувати":

Новий російський спосіб захоплення території — це великі артилерійські обстріли з подальшим просуванням, — наголосив експерт.

Путіну чхати на якість снарядів

З заявою з цього приводу також виступив старший науковий співробітник програми Росії та Євразії у Фонді Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман.

За його словами, північнокорейські артилерійські снаряди, які отримує РФ, справді "не дуже хороші".

Однак під час активних бойових дій, "коли справа доходить до артилерійських боєприпасів, кількість має свою власну якість".

Згідно з підрахунками експерта, саме регулярні постачання від КНДР дали можливість Росії "в критичний рік" підтримувати артилерійську вогневу перевагу над українськими військами на рівні 3 до 1 і вище.

Саме тому величезна кількість навіть неякісної зброї з КНДР на полі боїв викликає таке занепокоєння в українських військових лідерів та офіційних осіб США, — зазначає видання.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
ЄС готує потужну помсту Ірану за постачання Росії балістичних ракет
ЄС
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони України атакували нафтобазу у Воронезькій області РФ
Генштаб ЗСУ
пожежа
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Повномасштабного вторгнення РФ могло не бути. Джонсон здивував новою заявою
Джонсон та Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?