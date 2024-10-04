Росія вигадала новий спосіб захоплення територій України

Країна-агресорка РФ не змогла досягати в Україні навіть локальних просувань, якби не зношені артилерійські снаряди, які вона почала отримувати від КНДР.

Постачання зброї від КНДР дає РФ змогу продовжувати війну

Згідно з даними видання Foreign Policy, постачання старих і часто ненадійних боєприпасів із КНДР до РФ за останній рік стало однією з найбільших проблем для українських захисників.

Протягом трьох літніх місяців Північна Корея відправила країні-агресорці щонайменше 2 мільйони снарядів, багато з яких були старими, зіпсованими або якоюсь мірою несправними.

За словами ексспівробітника Держдепартаменту США та експерта з розповсюдження північнокорейської зброї Вана Діпена, це не високоякісні боєприпаси, але без них "російський спосіб ведення бойових дій буде важко підтримувати":

Новий російський спосіб захоплення території — це великі артилерійські обстріли з подальшим просуванням, — наголосив експерт. Поширити

Путіну чхати на якість снарядів

З заявою з цього приводу також виступив старший науковий співробітник програми Росії та Євразії у Фонді Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман.

За його словами, північнокорейські артилерійські снаряди, які отримує РФ, справді "не дуже хороші".

Однак під час активних бойових дій, "коли справа доходить до артилерійських боєприпасів, кількість має свою власну якість".

Згідно з підрахунками експерта, саме регулярні постачання від КНДР дали можливість Росії "в критичний рік" підтримувати артилерійську вогневу перевагу над українськими військами на рівні 3 до 1 і вище.