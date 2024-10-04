Сили оборони України атакували нафтобазу у Воронезькій області РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України атакували нафтобазу у Воронезькій області РФ

Генштаб ЗСУ
пожежа

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що уночі 4 жовтня Сили оборони України здійснили успішну атаку на базу пально-мастильних матеріалів "Аннанафтопродукт" у Воронезькій області Росії.

Головні тези:

  • Результати ураження наразі уточнюються.
  • Також відомо про пожежу на нафтобазі у Пермському краї РФ, інформація про причину загоряння поки не розкривається.
  • У Новосибірську невідомі спалили управління ФСБ.

Українські сили продовжують знищувати важливі ворожі об'єкти

Захисникам України вдалося вразити базу ПММ російських окупантів у Воронезькій області.

Сьогодні вночі завдано удару по базі зберігання пально-мастильних матеріалів "Аннанєфтєпродукт", що біля населеного пункту Анна Воронезької області РФ. У районі об’єкта фіксувалася робота російського ППО. Підтверджено влучання у щонайменше один з вертикальних резервуарів. Відбулось займання, — йдеться в повідомленні.

Варто звернути увагу на те, що нове завдання успішно виконали сили та засоби Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

Результати ураження уточнюються. Далі буде... Слава Україні!

“Бавовна” у Росії 4 жовтня — що відомо

Уночі у Пермському краї РФ спалахнула пожежа на базі зі зберігання нафтопродуктів. Згідно з заявами МНС РФ, вогонь охопив ємності з паливом.

Окрім того, повідомляється, що пожежа спалахнула у промзоні села Осенці. Саме там горить приватна база зі зберігання нафтопродуктів на 10 000 квадратів.

Ані МНС РФ, ані місцева влада причину загоряння поки не розкривають.

Згідно з останніми даними, пожежу змогли локалізувати, однак гасіння вогню триває.

Згодом стало відомо, що ніхто з місцевих не загинув та не постраждав.

МНС РФ стверджує, що на місці працюють понад 60 фахівців і 19 одиниць техніки.

Не можна також не згадати про те, що у Новосибірську невідомі спалили управління ФСБ. Цю інформацію офіційно підтвердили у ГУР, а також опублікували відеодоказ.

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