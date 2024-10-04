Злочинна армія РФ не припиняє постійних обстрілів Херсонської, Донецької та інших областей України, призводячи до нових жертв серед цивільного населення.
Головні тези:
- Російська армія продовжує обстрілювати Херсонську, Донецьку та інші області України, що призводить до загибелі цивільних осіб.
- У результаті атаки армії РФ в Херсонській області загинула одна людина, а ще двоє отримали поранення.
- Кількість жертв атак російської армії в Донецькій області також зростає: за 3 жовтня загинули 2 людини, а ще двоє отримали поранення.
- Представники ОВА наголошують на наслідках постійних обстрілів окупаційною армією РФ і закликають до припинення насилля.
- Ситуація в українських областях нагадує про необхідність міжнародної реакції на дії російської армії та захист прав людини.
Що відомо про наслідки обстрілів армією РФ Херсонської області
За інформацією керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, протягом ночі злочинна армія РФ обстріляла Білозерку. Внаслідок ворожої атаки загинула людина і ще двоє цивільних осіб отримали поранення.
Згодом представники Херсонської ОВА додали, що через нічний обстріл Білозерки окупаційною армією РФ до медичних закладів звернулись ще дві постраждалі людини.
У 58-річної жінки й 61-річного чоловіка — вибухові травми та струс головного мозку. Їх ушпиталили. На момент атаки потерпілі перебували у будинку, на подвірʼя якого "прилетів" ворожий снаряд.
Що відомо про наслідки обстрілу російськими окупантами Донеччини
Як зазначив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін, внаслідок атак злочинної армії РФ по населених пунктах у регіоні протягом 3 жовтня загинули 2 людини і ще двоє цивільних отримали поранення.
Також голова ОВА підкреслює, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
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