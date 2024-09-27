Армія РФ масштабно обстрілює Херсонщину ― понад 20 поранених від початку доби

На Херсонщині протягом 27 вересня внаслідок російських обстрілів 21 людина отримала поранення, серед них двоє дітей.
Головні тези:
- Російська армія здійснює масштабні обстріли Херсонщини за допомогою дронів, авіабомб та артилерії.
- Зафіксовано 21 поранену особу та декілька госпіталізованих з важкими травмами, включно з травматичними ампутаціями кінцівок.
- Прокуратура розпочала досудові розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни у зв'язку з обстрілами Херсонщини.
Російська армія посилила обстріли Херсонщини
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Як зазначається, розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Зокрема за інформацією прокуратури, щонайменше чотири людини в Антонівці та Херсоні о 12:10 та 13:45 постраждали через скидання вибухівки з дронів. Двоє з них — перебували в автівці.
Через артилерійський обстріл Велетенського близько 11:30 одну людину госпіталізовано у важкому стані.
Інші жителі області отримали травми через атаки авіацією, реактивною артилерією та мінометами. Так, вранці 27 вересня російська армія завдала авіаударів по Херсону та кількох населених пунктах Херсонського району, постраждали шестеро цивільних, серед них — двоє хлопчиків 4 і 15 років.
Пізніше стало відомо про ще 4 поранених у Херсоні.
Російські війська атакували з дрона цивільний автомобіль у Дніпровському районі міста. Внаслідок скидання вибухівки постраждав 58-річний чоловік та 82-річна жінка. У них — вибухові травми, контузії й уламкові поранення голови.
Потерпілим надають необхідну меддопомогу.
У Херсоні через скидання боєприпасу з дрона загинув молодик
Один загиблий і четверо поранених у Херсоні за сьогоднішній день. Чоловіку, якого сьогодні вбили окупанти, було 27 років.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
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