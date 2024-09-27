Армія РФ масштабно обстрілює Херсонщину ― понад 20 поранених від початку доби

На Херсонщині протягом 27 вересня внаслідок російських обстрілів 21 людина отримала поранення, серед них двоє дітей.

Російська армія посилила обстріли Херсонщини

Дронами, авіабомбами та артилерією, в тому числі реактивною: російська армія продовжує обстрілювати Херсонщину, є поранені — правоохоронці фіксують наслідки. Поширити

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Як зазначається, розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, станом на 16:00 27 вересня 2024 року армія РФ продовжує чисельні обстріли деокупованої території області з різного типу зброї. Загалом протягом дня 17 людей отримали поранення, серед них двоє дітей. Є також госпіталізовані з важкими травмами — травматичними ампутаціями кінцівок. Поширити

Зокрема за інформацією прокуратури, щонайменше чотири людини в Антонівці та Херсоні о 12:10 та 13:45 постраждали через скидання вибухівки з дронів. Двоє з них — перебували в автівці.

Через артилерійський обстріл Велетенського близько 11:30 одну людину госпіталізовано у важкому стані.

Інші жителі області отримали травми через атаки авіацією, реактивною артилерією та мінометами. Так, вранці 27 вересня російська армія завдала авіаударів по Херсону та кількох населених пунктах Херсонського району, постраждали шестеро цивільних, серед них — двоє хлопчиків 4 і 15 років.

Пізніше стало відомо про ще 4 поранених у Херсоні.

Російські війська атакували з дрона цивільний автомобіль у Дніпровському районі міста. Внаслідок скидання вибухівки постраждав 58-річний чоловік та 82-річна жінка. У них — вибухові травми, контузії й уламкові поранення голови.

До лікарні також доставили двох жінок, які постраждали через російський обстріл Херсона близько 17:20. В момент ворожого удару місцеві мешканки, 85 та 64 роки, перебували у будинку. Вони дістали вибухові травми та контузії. Поширити

Потерпілим надають необхідну меддопомогу.

Херсон після обстрілів РФ

У Херсоні через скидання боєприпасу з дрона загинув молодик

Один загиблий і четверо поранених у Херсоні за сьогоднішній день. Чоловіку, якого сьогодні вбили окупанти, було 27 років.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.