Російські дрони атакують маршрутки в Херсоні ― є постраждалий

14 вересня російські війська кілька разів атакували дронами громадський транспорт в Херсоні. Поранено водія маршрутки.
Головні тези:
- Російські дрони атакують маршрутки в Херсоні, призводячи до поранень серед пасажирів та водіїв.
- Голова Херсонської МВА повідомив про два скиди вибухівки та пошкодження автобусів.
- Підвищена активність російських дронів призвела до скорочення деяких автобусних маршрутів у Херсоні.
- Унаслідок обстрілу ще один чоловік отримав серйозні травми та перебуває у лікарні.
Російські дрони нападають на маршрутки в Херсоні
Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
Крім того, поранений 47-річний водій автобуса, який працював на маршруті № 5.
Через підвищену активність російських дронів знову скорочено автобусні маршрути №5, 17, 38. Кінцева зупинка - площа Чорновола.
Російський обстріл Херсона: що відомо
Також до однієї з херсонських лікарень у тяжкому стані доправлено 55-річного чоловіка.
У потерпілого вибухова та відкрита черепно-мозкова травми, забій головного мозку, уламкові поранення. Лікарі борються за життя пораненого.
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