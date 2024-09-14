Російські дрони атакують маршрутки в Херсоні ― є постраждалий
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські дрони атакують маршрутки в Херсоні ― є постраждалий

Роман Мрочко
Дрон
Read in English

14 вересня російські війська кілька разів атакували дронами громадський транспорт в Херсоні. Поранено водія маршрутки.

Головні тези:

  • Російські дрони атакують маршрутки в Херсоні, призводячи до поранень серед пасажирів та водіїв.
  • Голова Херсонської МВА повідомив про два скиди вибухівки та пошкодження автобусів.
  • Підвищена активність російських дронів призвела до скорочення деяких автобусних маршрутів у Херсоні.
  • Унаслідок обстрілу ще один чоловік отримав серйозні травми та перебуває у лікарні.

Російські дрони нападають на маршрутки в Херсоні

Сьогодні ворог знову атакував безпілотниками громадський транспорт у Херсоні. Було принаймні два скиди вибухівки. Пошкоджено автобуси.

Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

Крім того, поранений 47-річний водій автобуса, який працював на маршруті № 5.

Через підвищену активність російських дронів знову скорочено автобусні маршрути №5, 17, 38. Кінцева зупинка - площа Чорновола.

Російський обстріл Херсона: що відомо

Також до однієї з херсонських лікарень у тяжкому стані доправлено 55-річного чоловіка.

Він потрапив під ворожий обстріл у Дніпровському районі міста. В цей момент перебував у автівці.

У потерпілого вибухова та відкрита черепно-мозкова травми, забій головного мозку, уламкові поранення. Лікарі борються за життя пораненого.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Херсоні частково зникло світло через ранкову атаку армії РФ
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Херсон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ масовано обстрілює Херсон та передмістя — троє загиблих
Роман Мрочко
Херсон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські військові атакували з дронів Херсон та передмістя ― є поранені
Херсонська ОВА
Херсон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?