Російські дрони атакують маршрутки в Херсоні ― є постраждалий

14 вересня російські війська кілька разів атакували дронами громадський транспорт в Херсоні. Поранено водія маршрутки.

Російські дрони нападають на маршрутки в Херсоні

Сьогодні ворог знову атакував безпілотниками громадський транспорт у Херсоні. Було принаймні два скиди вибухівки. Пошкоджено автобуси. Поширити

Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

Крім того, поранений 47-річний водій автобуса, який працював на маршруті № 5.

Через підвищену активність російських дронів знову скорочено автобусні маршрути №5, 17, 38. Кінцева зупинка - площа Чорновола.

Російський обстріл Херсона: що відомо

Також до однієї з херсонських лікарень у тяжкому стані доправлено 55-річного чоловіка.

Він потрапив під ворожий обстріл у Дніпровському районі міста. В цей момент перебував у автівці. Поширити

У потерпілого вибухова та відкрита черепно-мозкова травми, забій головного мозку, уламкові поранення. Лікарі борються за життя пораненого.