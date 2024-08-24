Армія РФ масовано обстрілює Херсон та передмістя — троє загиблих
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ масовано обстрілює Херсон та передмістя — троє загиблих

Роман Мрочко
Херсон

У День Незалежності України 24 серпня внаслідок обстрілів російськими військовими Херсона та громади загинули троє цивільних. Також є поранені, серед яких дитина 2023 року народження.

Головні тези:

  • Російська армія масовано обстрілює Херсон та передмістя в День Незалежності України.
  • Троє цивільних загинули та п'ятеро поранені, серед яких є дитина 2023 року народження.
  • Медичні установи лікують поранених з вибуховими травмами та уламками черевної порожнини та обличчя.

Російські військові криють вогнем Херсон: є жертви

Вночі через ворожий мінометний обстріл загинула 62-річна жінка. Близько опівдня травми, несумісні з життям, отримав невідомий чоловік років 55.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Тяжкий стан у ще одного пораненого — 58-річного чоловіка, його доправлено до лікарні. У потерпілого, зокрема, мінно-вибухова травма та уламкові поранення черевної порожнини, обличчя. Ворожий снаряд прилетів у будинок

Роман Мрочко

Роман Мрочко

Керівник Херсонської МВА

О 14:19 повідомив, що ця людина померла у лікарні.

58-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення внаслідок ворожого обстрілу Дніпровського району, помер у лікарні.

За його словами, за сьогодні це третя смерть у громаді.

Також через ранковий обстріл Антонівки травмовано 63-річного місцевого жителя.

Вдень окупанти знову вдарили по Херсону. Херсонська ОДА поінформувала, що швидка доставила до лікарні херсонців, які постраждали через ворожі обстріли, зокрема, 61-річна жінка потрапила під удар ворожого дрону близько 11:00. Вона дістала вибухову травму та уламкове поранення обличчя.

Також окупанти обстріляли з артилерії Дніпровський район Херсона. У 66-річного чоловіка діагностували вибухову травму, контузію, перелом плеча та уламкові поранення черева. Він перебуває у тяжкому стані

За даними начальника Херсонської МВА Романа Мрочка внаслідок обстрілу Дніпровського району з боку російських окупаційних військ постраждала дитина — хлопчик 2023 р.н., наразі ушпиталений. У нього мінно-вибухова травма та поранення руки. Стан середньої тяжкості.

Пізніше Мрочко заявив, що російські окупанти завдали удару по Корабельному району Херсона. В результаті атаки, мінно-вибухову травму та уламкове поранення отримав чоловік 1947 р.н. Наразі медики його дообстежують. На момент ворожого обстрілу потерпілий був на подвір'ї.

Що відомо про наслідки атаки армії РФ по Херсону

За інформацією керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна та очільника МВА Романа Мрочка, 22 серпня Херсон частково залишився без світла внаслідок ранкової атаки армії РФ. 

Прокудін зазначив, що російські окупанти знову атакували об’єкт критичної енергетичної інфраструктури.

Херсон частково залишився без світла через російський удар по обʼєкту критичної інфраструктури, - підкреслює керівник Херсонської ОВА.

Мрочко додав, що через знеструмлення інших об’єктів критичної інфраструктури у місті знизився тиск подачі води, маршрути тролейбусів № 8, 9, 11 та 12 були скорочені до площі Незалежності.

Спеціалісти вивчають обсяг пошкоджень. До аварійно-відновлювальних робіт приступлять за першої ж можливості. Просимо з розумінням поставитись до цієї ситуації і зберігати спокій, - наголосив Мрочко.

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