Армія РФ масовано обстрілює Херсон та передмістя — троє загиблих

У День Незалежності України 24 серпня внаслідок обстрілів російськими військовими Херсона та громади загинули троє цивільних. Також є поранені, серед яких дитина 2023 року народження.
Головні тези:
- Російська армія масовано обстрілює Херсон та передмістя в День Незалежності України.
- Троє цивільних загинули та п'ятеро поранені, серед яких є дитина 2023 року народження.
- Медичні установи лікують поранених з вибуховими травмами та уламками черевної порожнини та обличчя.
Російські військові криють вогнем Херсон: є жертви
Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.
О 14:19 повідомив, що ця людина померла у лікарні.
За його словами, за сьогодні це третя смерть у громаді.
Також через ранковий обстріл Антонівки травмовано 63-річного місцевого жителя.
Вдень окупанти знову вдарили по Херсону. Херсонська ОДА поінформувала, що швидка доставила до лікарні херсонців, які постраждали через ворожі обстріли, зокрема, 61-річна жінка потрапила під удар ворожого дрону близько 11:00. Вона дістала вибухову травму та уламкове поранення обличчя.
Також окупанти обстріляли з артилерії Дніпровський район Херсона. У 66-річного чоловіка діагностували вибухову травму, контузію, перелом плеча та уламкові поранення черева. Він перебуває у тяжкому стані
Пізніше Мрочко заявив, що російські окупанти завдали удару по Корабельному району Херсона. В результаті атаки, мінно-вибухову травму та уламкове поранення отримав чоловік 1947 р.н. Наразі медики його дообстежують. На момент ворожого обстрілу потерпілий був на подвір'ї.
Що відомо про наслідки атаки армії РФ по Херсону
За інформацією керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна та очільника МВА Романа Мрочка, 22 серпня Херсон частково залишився без світла внаслідок ранкової атаки армії РФ.
Прокудін зазначив, що російські окупанти знову атакували об’єкт критичної енергетичної інфраструктури.
Херсон частково залишився без світла через російський удар по обʼєкту критичної інфраструктури, - підкреслює керівник Херсонської ОВА.
Мрочко додав, що через знеструмлення інших об’єктів критичної інфраструктури у місті знизився тиск подачі води, маршрути тролейбусів № 8, 9, 11 та 12 були скорочені до площі Незалежності.
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