Армия РФ массированно обстреливает Херсон и пригород — трое погибших
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ массированно обстреливает Херсон и пригород — трое погибших

Роман Мрочко
Херсон
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В День Независимости Украины 24 августа в результате обстрелов российскими военными Херсона и громады погибли трое гражданских. Также есть раненые, среди которых ребенок 2023 года рождения.

Главные тезисы

  • Массированные обстрелы армией РФ Херсона и околиц привели к гибели троих гражданских и ранениям пятерых, включая маленького ребенка.
  • Ситуация остается напряженной из-за продолжающихся атак армии РФ.
  • Медицинские учреждения города помогают раненым с тяжелыми взрывными травмами, стабилизируют их состояние.

Российские военные кроют огнем Херсон: есть жертвы

Ночью из-за вражеских минометных обстрелов погибла 62-летняя женщина. Около полудня травмы, несовместимые с жизнью, получил неизвестный мужчина лет 55.

Об этом сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко.

Тяжелое состояние у еще одного раненого — 58-летнего мужчину, он доставлен в больницу. У пострадавшего, в частности, минно-взрывная травма и обломочные ранения брюшной полости, лица. Вражеский снаряд прилетел в дом

Роман Мрочко

Роман Мрочко

Руководитель Херсонской МВА

В 14:19 сообщил, что этот человек скончался в больнице.

58-летний мужчина, получивший тяжелые ранения в результате вражеских обстрелов Днепровского района, скончался в больнице.

По его словам, сегодня это третья смерть в общине.

Также из-за утреннего обстрела Антоновки травмирован 63-летний местный житель.

Днем оккупанты снова ударили по Херсону. Херсонская ОГА проинформировала, что скорая доставила в больницу пострадавших из-за вражеских обстрелов херсонцев, в частности, 61-летняя женщина попала под удар вражеского дрона около 11:00. Она получила взрывную травму и обломочное ранение лица.

Также оккупанты обстреляли из артиллерии Днепровский район Херсона. У 66-летнего мужчины диагностировали взрывную травму, контузию, перелом плеча и обломочные ранения чрева. Он находится в тяжелом состоянии

По данным начальника Херсонской МВА Романа Мрочко в результате обстрела Днепровского района со стороны российских оккупационных войск пострадал ребенок — мальчик 2023 г.р., в настоящее время госпитализирован. У него минно-взрывная травма и ранение руки. Состояние средней тяжести.

Позже Мрочко заявил, что российские оккупанты нанесли удар по Корабельному району Херсона. В результате атаки, минно-взрывную травму и обломочное ранение получил мужчина 1947 г.р. Медики его дообследуют. К моменту вражеского обстрела пострадавший был во дворе.

Что известно о последствиях атаки армии РФ по Херсону

По информации руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина и главы МВА Романа Мрочко, 22 августа Херсон частично остался без света в результате утренней атаки армии РФ.

Прокудин отметил, что российские оккупанты снова атаковали объект критической энергетической инфраструктуры.

Херсон частично остался без света из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры, — подчеркивает руководитель Херсонской ОВА.

Мрочко добавил, что из-за обесточения других объектов критической инфраструктуры в городе снизилось давление подачи воды, маршруты троллейбусов № 8, 9, 11 и 12 были сокращены до площади Независимости.

Специалисты изучают объем повреждений. К аварийно-восстановительным работам приступят при первой же возможности. Просим с пониманием отнестись к этой ситуации и сохранять спокойствие, — подчеркнул Мрочко.

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