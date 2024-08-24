Армия РФ массированно обстреливает Херсон и пригород — трое погибших

В День Независимости Украины 24 августа в результате обстрелов российскими военными Херсона и громады погибли трое гражданских. Также есть раненые, среди которых ребенок 2023 года рождения.
Главные тезисы
- Массированные обстрелы армией РФ Херсона и околиц привели к гибели троих гражданских и ранениям пятерых, включая маленького ребенка.
- Ситуация остается напряженной из-за продолжающихся атак армии РФ.
- Медицинские учреждения города помогают раненым с тяжелыми взрывными травмами, стабилизируют их состояние.
Российские военные кроют огнем Херсон: есть жертвы
Об этом сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко.
В 14:19 сообщил, что этот человек скончался в больнице.
По его словам, сегодня это третья смерть в общине.
Также из-за утреннего обстрела Антоновки травмирован 63-летний местный житель.
Днем оккупанты снова ударили по Херсону. Херсонская ОГА проинформировала, что скорая доставила в больницу пострадавших из-за вражеских обстрелов херсонцев, в частности, 61-летняя женщина попала под удар вражеского дрона около 11:00. Она получила взрывную травму и обломочное ранение лица.
Также оккупанты обстреляли из артиллерии Днепровский район Херсона. У 66-летнего мужчины диагностировали взрывную травму, контузию, перелом плеча и обломочные ранения чрева. Он находится в тяжелом состоянии
Позже Мрочко заявил, что российские оккупанты нанесли удар по Корабельному району Херсона. В результате атаки, минно-взрывную травму и обломочное ранение получил мужчина 1947 г.р. Медики его дообследуют. К моменту вражеского обстрела пострадавший был во дворе.
Что известно о последствиях атаки армии РФ по Херсону
По информации руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина и главы МВА Романа Мрочко, 22 августа Херсон частично остался без света в результате утренней атаки армии РФ.
Прокудин отметил, что российские оккупанты снова атаковали объект критической энергетической инфраструктуры.
Херсон частично остался без света из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры, — подчеркивает руководитель Херсонской ОВА.
Мрочко добавил, что из-за обесточения других объектов критической инфраструктуры в городе снизилось давление подачи воды, маршруты троллейбусов № 8, 9, 11 и 12 были сокращены до площади Независимости.
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