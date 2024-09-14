Российские дроны атакуют маршрутки в Херсоне ― есть пострадавший
Категория
Украина
Дата публикации

Российские дроны атакуют маршрутки в Херсоне ― есть пострадавший

Роман Мрочко
Дрон
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14 сентября российские войска несколько раз атаковали дронами общественный транспорт в Херсоне. Ранен водитель маршрутки.

Главные тезисы

  • Российские дроны атакуют маршрутки в Херсоне, приводя к ранениям среди пассажиров и водителей.
  • С увеличением активности дронов наблюдается сокращение некоторых автобусных маршрутов в Херсоне.
  • Глава Херсонской МВА сообщил о двух сбросах взрывчатки и повреждении автобусов, что усугубляет напряженность ситуации в городе.

Российские дроны нападают на маршрутки в Херсоне

Сегодня враг снова атаковал беспилотниками общественный транспорт в Херсоне. Было по крайней мере два сброса взрывчатки. Повреждены автобусы.

Об этом заявил глава Херсонской МВА Роман Мрочко.

Кроме того, ранен 47-летний водитель автобуса, работавший на маршруте №5.

Из-за повышенной активности российских дронов вновь сокращены автобусные маршруты №5, 17, 38. Конечная остановка — площадь Черновола.

Российский обстрел Херсона: что известно

Также в одну из херсонских больниц в тяжелом состоянии доставлен 55-летний мужчина.

Он попал под вражеский обстрел в Днепровском районе города. В этот момент находился в автомобиле.

У пострадавшего взрывная и открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, обломочные ранения. Врачи борются за жизнь раненого.

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