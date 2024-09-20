Дрони РФ "полюють" за жителями Херсона — є загиблий та четверо поранених
Категорія
Україна
Дата публікації

Дрони РФ "полюють" за жителями Херсона — є загиблий та четверо поранених

Роман Мрочко
Дрон

20 вересня військові армії РФ вбили 27-річного жителя Херсона. На чоловіка скинули вибухівку з дрона прямо на вулиці.  Четверо людей отримали поранення з тієї ж причини.

Головні тези:

  • Дії дронів РФ в Херсоні призвели до загибелі одного жителя міста та поранення чотирьох інших осіб.
  • Військові атаки з дронів проти мирних жителів є неприпустимими та викликають обурення у суспільстві.
  • Невідкладне припинення дій дронів та захист мирного населення має стати пріоритетом для влади та міжнародної спільноти.

У Херсоні через скидання боєприпасу з дрона загинув молодик

Один загиблий і четверо поранених у Херсоні за сьогоднішній день. Чоловіку, якого сьогодні вбили окупанти, було 27 років.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Поранені — теж чоловіки 49, 60, 62 та 64 років. Усі вони отримали тілесні ушкодження внаслідок скидання ворогом вибухівки з дронів.

Співчуття рідним загиблого. Усім пораненим швидкого одужання.

Російські окупанти продовжують атакувати Херсон з дронів

Армія РФ близько 18.00 9 вересня обстріляла з дрона цивільну автівку в Антонівці.

Внаслідок скидання вибухівки на транспортний засіб постраждали двоє людей.

63-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення живота.

У 62-річної жінки — вибухова травма, множинні уламкові поранення грудної клітки, живота, верхніх та нижніх кінцівок.

Раніше військові РФ атакували з безпілотника лікарню у Херсоні, поранена медсестра.

Як зазначається, унаслідок скидання вибухівки з БпЛА постраждала 25-річна медсестра. Вона дістала вибухову травму та уламкове поранення ноги. Потерпілій на місці надали необхідну медичну допомогу.

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