Дрони РФ "полюють" за жителями Херсона — є загиблий та четверо поранених

20 вересня військові армії РФ вбили 27-річного жителя Херсона. На чоловіка скинули вибухівку з дрона прямо на вулиці. Четверо людей отримали поранення з тієї ж причини.
Головні тези:
- Дії дронів РФ в Херсоні призвели до загибелі одного жителя міста та поранення чотирьох інших осіб.
- Військові атаки з дронів проти мирних жителів є неприпустимими та викликають обурення у суспільстві.
- Невідкладне припинення дій дронів та захист мирного населення має стати пріоритетом для влади та міжнародної спільноти.
У Херсоні через скидання боєприпасу з дрона загинув молодик
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Співчуття рідним загиблого. Усім пораненим швидкого одужання.
Російські окупанти продовжують атакувати Херсон з дронів
Армія РФ близько 18.00 9 вересня обстріляла з дрона цивільну автівку в Антонівці.
63-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення живота.
У 62-річної жінки — вибухова травма, множинні уламкові поранення грудної клітки, живота, верхніх та нижніх кінцівок.
Раніше військові РФ атакували з безпілотника лікарню у Херсоні, поранена медсестра.
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