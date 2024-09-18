Армія РФ атакує дронами Херсон — постраждало п'ятеро людей

У Херсоні внаслідок російських обстрілів з безпілотників 18 вересня постраждали п'ятеро цивільних. Потерпілим надали всю необхідну медичну допомогу.

Росія атакує Херсон дронами

Під російськими ударами вкотре опинився Дніпровський район Херсона. Внаслідок ворожого обстрілу поблизу магазину постраждала 45-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та контузію.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Також через скидання вибухівки з БПЛА вибухову травму і поранення гомілки дістав 58-річний чоловік. Поширити

Там зазначили, що потерпілі самостійно звернулися до лікарні, їм надали необхідну медичну допомогу і відпустили на амбулаторне лікування.

Пізніше до лікарні звернувся ще один херсонець, який постраждав через атаку ворожого БПЛА у Дніпровському районі міста.

Близько 16:30 внаслідок скидання вибухівки з дрона 32-річний чоловік дістав вибухову травму та осколкове поранення грудної клітини.

Стан потерпілого медики оцінили як легкий.

О 18:04 в ОВА уточнили, що в Херсоні ще двоє людей постраждали через атаку російського безпілотника. Згідно з повідомленням, у 53-річної жінки та 54-річного чоловіка — гостра реакція на стрес. Їм надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовились.

Російські окупанти продовжують атакувати Херсон з дронів

Армія РФ близько 18.00 9 вересня обстріляла з дрона цивільну автівку в Антонівці.

Внаслідок скидання вибухівки на транспортний засіб постраждали двоє людей. Поширити

63-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення живота.

У 62-річної жінки — вибухова травма, множинні уламкові поранення грудної клітки, живота, верхніх та нижніх кінцівок.

Бригада “швидкої” доставила потерпілих до лікарні.