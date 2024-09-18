Армія РФ атакує дронами Херсон — постраждало п'ятеро людей

У Херсоні внаслідок російських обстрілів з безпілотників 18 вересня постраждали п'ятеро цивільних. Потерпілим надали всю необхідну медичну допомогу.
Головні тези:
- Армія РФ атакує в Херсоні цивільних дронами, в результаті постраждали п'ятеро людей.
- Потерпілим була надана необхідна медична допомога.
- Російські обстріли з безпілотників призвели до серйозних поранень та травм у жителів Херсона і спричинили гостру реакцію на стрес.
Росія атакує Херсон дронами
Під російськими ударами вкотре опинився Дніпровський район Херсона. Внаслідок ворожого обстрілу поблизу магазину постраждала 45-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та контузію.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Там зазначили, що потерпілі самостійно звернулися до лікарні, їм надали необхідну медичну допомогу і відпустили на амбулаторне лікування.
Пізніше до лікарні звернувся ще один херсонець, який постраждав через атаку ворожого БПЛА у Дніпровському районі міста.
Близько 16:30 внаслідок скидання вибухівки з дрона 32-річний чоловік дістав вибухову травму та осколкове поранення грудної клітини.
Стан потерпілого медики оцінили як легкий.
О 18:04 в ОВА уточнили, що в Херсоні ще двоє людей постраждали через атаку російського безпілотника. Згідно з повідомленням, у 53-річної жінки та 54-річного чоловіка — гостра реакція на стрес. Їм надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовились.
Російські окупанти продовжують атакувати Херсон з дронів
Армія РФ близько 18.00 9 вересня обстріляла з дрона цивільну автівку в Антонівці.
63-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення живота.
У 62-річної жінки — вибухова травма, множинні уламкові поранення грудної клітки, живота, верхніх та нижніх кінцівок.
Бригада “швидкої” доставила потерпілих до лікарні.
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