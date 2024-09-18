Армия РФ атакует дронами Херсон — пострадали пятеро человек

В Херсоне в результате российских обстрелов из беспилотников 18 сентября пострадали пятеро гражданских. Пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь.
Главные тезисы
- Российские обстрелы из беспилотников привели к серьезным ранениям у гражданских в Херсоне.
- Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, однако атаки вызвали острую реакцию на стресс.
- Продолжающиеся обстрелы гражданских объектов из дронов армии РФ показывают нарушение международного права и угрозу для жизни и здоровья граждан.
Россия атакует Херсон дронами
Под российскими ударами в очередной раз оказался Днепровский район Херсона. В результате вражеских обстрелов вблизи магазина пострадала 45-летняя женщина. Она получила взрывную травму и контузию.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
Там отметили, что потерпевшие самостоятельно обратились в больницу, им предоставили необходимую медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.
Позже в больницу обратился еще один херсонец, пострадавший из-за атаки вражеского БПЛА в Днепровском районе города.
Около 16:30 в результате сброса взрывчатки с дрона 32-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки.
Состояние потерпевшего медики оценили как легкое.
В 18:04 в ОВА уточнили, что в Херсоне еще два человека пострадали из-за атаки российского беспилотника. Согласно сообщению, у 53-летней женщины и 54-летнего мужчины острая реакция на стресс. Им предоставили медицинскую помощь на месте, от госпитализации они отказались.
Российские оккупанты продолжают атаковать Херсон дронами
Армия РФ около 18.00 9 сентября обстреляла из дрона гражданский автомобиль в Антоновке.
63-летний мужчина получил взрывную травму и ранение живота.
У 62-летней женщины взрывная травма, множественные обломочные ранения грудной клетки, живота, верхних и нижних конечностей.
Бригада "скорой" доставила пострадавших в больницу.
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