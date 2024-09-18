Армия РФ атакует дронами Херсон — пострадали пятеро человек
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атакует дронами Херсон — пострадали пятеро человек

Херсонская ОВА
Херсон
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В Херсоне в результате российских обстрелов из беспилотников 18 сентября пострадали пятеро гражданских. Пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Главные тезисы

  • Российские обстрелы из беспилотников привели к серьезным ранениям у гражданских в Херсоне.
  • Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, однако атаки вызвали острую реакцию на стресс.
  • Продолжающиеся обстрелы гражданских объектов из дронов армии РФ показывают нарушение международного права и угрозу для жизни и здоровья граждан.

Россия атакует Херсон дронами

Под российскими ударами в очередной раз оказался Днепровский район Херсона. В результате вражеских обстрелов вблизи магазина пострадала 45-летняя женщина. Она получила взрывную травму и контузию.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

Также из-за сброса взрывчатки с БПЛА взрывную травму и ранение голени получил 58-летний мужчина.

Там отметили, что потерпевшие самостоятельно обратились в больницу, им предоставили необходимую медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Позже в больницу обратился еще один херсонец, пострадавший из-за атаки вражеского БПЛА в Днепровском районе города.

Около 16:30 в результате сброса взрывчатки с дрона 32-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки.

Состояние потерпевшего медики оценили как легкое.

В 18:04 в ОВА уточнили, что в Херсоне еще два человека пострадали из-за атаки российского беспилотника. Согласно сообщению, у 53-летней женщины и 54-летнего мужчины острая реакция на стресс. Им предоставили медицинскую помощь на месте, от госпитализации они отказались.

Российские оккупанты продолжают атаковать Херсон дронами

Армия РФ около 18.00 9 сентября обстреляла из дрона гражданский автомобиль в Антоновке.

В результате сброса взрывчатки на транспортное средство пострадали два человека.

63-летний мужчина получил взрывную травму и ранение живота.

У 62-летней женщины взрывная травма, множественные обломочные ранения грудной клетки, живота, верхних и нижних конечностей.

Бригада "скорой" доставила пострадавших в больницу.

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