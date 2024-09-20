Дроны РФ "охотятся" за жителями Херсона — есть погибший и четверо раненых

20 сентября военные армии РФ убили 27-летнего жителя Херсона. На мужчину сбросили взрывчатку с дрона прямо на улице. Четверо человек получили ранения по той же причине.
Главные тезисы
- Действия дронов РФ в Херсоне привели к гибели 27-летнего жителя и ранению четверых людей.
- Атаки дронов на мирных жителей недопустимы и требуют немедленного прекращения.
- Необходимо сделать защиту мирного населения приоритетом для власти и международного сообщества.
В Херсоне из-за сброса боеприпаса с дрона погиб молодой человек
Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.
Соболезнование родным погибшего. Всем раненым быстрого выздоровления.
Российские оккупанты продолжают атаковать Херсон из дронов
Армия РФ около 18.00 9 сентября обстреляла из дрона гражданский автомобиль в Антоновке.
63-летний мужчина получил взрывную травму и ранение живота.
У 62-летней женщины взрывная травма, множественные обломочные ранения грудной клетки, живота, верхних и нижних конечностей.
Ранее военные РФ атаковали из беспилотника больницу в Херсоне, раненая медсестра.
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