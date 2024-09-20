Дроны РФ "охотятся" за жителями Херсона — есть погибший и четверо раненых
Категория
Украина
Дата публикации

Дроны РФ "охотятся" за жителями Херсона — есть погибший и четверо раненых

Роман Мрочко
Дрон
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20 сентября военные армии РФ убили 27-летнего жителя Херсона. На мужчину сбросили взрывчатку с дрона прямо на улице. Четверо человек получили ранения по той же причине.

Главные тезисы

  • Действия дронов РФ в Херсоне привели к гибели 27-летнего жителя и ранению четверых людей.
  • Атаки дронов на мирных жителей недопустимы и требуют немедленного прекращения.
  • Необходимо сделать защиту мирного населения приоритетом для власти и международного сообщества.

В Херсоне из-за сброса боеприпаса с дрона погиб молодой человек

Один погибший и четверо раненых в Херсоне за сегодняшний день. Мужчине, которого сегодня убили оккупанты, было 27 лет.

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

Раненые тоже мужчины 49, 60, 62 и 64 лет. Все они получили телесные повреждения в результате сброса врагом взрывчатки с дронов.

Соболезнование родным погибшего. Всем раненым быстрого выздоровления.

Российские оккупанты продолжают атаковать Херсон из дронов

Армия РФ около 18.00 9 сентября обстреляла из дрона гражданский автомобиль в Антоновке.

В результате сброса взрывчатки на транспортное средство пострадали два человека.

63-летний мужчина получил взрывную травму и ранение живота.

У 62-летней женщины взрывная травма, множественные обломочные ранения грудной клетки, живота, верхних и нижних конечностей.

Ранее военные РФ атаковали из беспилотника больницу в Херсоне, раненая медсестра.

Как отмечается, в результате сброса взрывчатки с БПЛА пострадала 25-летняя медсестра. Она получила взрывную травму и обломочное ранение ноги. Пострадавшей на месте была оказана необходимая медицинская помощь.

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