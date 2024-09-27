Армия РФ масштабно обстреливает Херсонщину ― более 20 раненых с начала суток

В Херсонской области в течение 27 сентября в результате российских обстрелов 21 человек получил ранения, среди них двое детей.

Российская армия усилила обстрелы Херсонщины

Дронами, авиабомбами и артиллерией, в том числе реактивной: российская армия продолжает обстреливать Херсонщину, ранены — правоохранители фиксируют последствия. Поделиться

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

Как отмечается, начаты досудебные расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны.

По данным следствия, по состоянию на 16:00 27 сентября 2024 г. армия РФ продолжает многочисленные обстрелы деоккупированной территории области из разного типа оружия. Всего в течение дня 17 человек получили ранения, в том числе двое детей. Есть также госпитализированные с тяжелыми травмами — травматическими ампутациями конечностей. Поделиться

В частности, по информации прокуратуры, по меньшей мере четыре человека в Антоновке и Херсоне в 12:10 и 13:45 пострадали из-за сброса взрывчатки с дронов. Двое из них — находились в автомобиле.

Из-за артиллерийских обстрелов Велетенского около 11:30 один человек госпитализирован в тяжелом состоянии.

Другие жители области получили травмы из-за атак авиацией, реактивной артиллерией и минометами. Так, утром 27 сентября российская армия нанесла авиаудары по Херсону и несколько населенных пунктов Херсонского района, пострадали шесть гражданских, среди них — двое мальчиков 4 и 15 лет.

Позже стало известно еще о 4 раненых в Херсоне.

Российские войска атаковали с дрона гражданский автомобиль в Днепровском районе города. В результате сброса взрывчатки пострадал 58-летний мужчина и 82-летняя женщина. У них взрывные травмы, контузии и обломочные ранения головы.

В больницу также доставили двух женщин, пострадавших из-за российского обстрела Херсона около 17:20. В момент вражеского удара местные жители, 85 и 64 года, находились в доме. Они получили взрывные травмы и контузии. Поделиться

Пострадавшим оказывают необходимую медпомощь.

Херсон после обстрелов РФ

В Херсоне из-за сброса боеприпаса с дрона погиб молодой человек

Один погибший и четверо раненых в Херсоне за сегодняшний день. Мужчине, которого сегодня убили оккупанты, было 27 лет.

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.