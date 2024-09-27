Армия РФ масштабно обстреливает Херсонщину ― более 20 раненых с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ масштабно обстреливает Херсонщину ― более 20 раненых с начала суток

Херсонская обласная прокуратура
Херсон
Read in English
Читати українською

В Херсонской области в течение 27 сентября в результате российских обстрелов 21 человек получил ранения, среди них двое детей.

Главные тезисы

  • Более 20 человек получили ранения в Херсонской области в результате масштабных обстрелов российской армии.
  • Дроны, авиабомбы и артиллерия используются для обстрелов, приводя к серьезным травмам, включая ампутации конечностей.
  • Прокуратура начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны в связи с обстрелами Херсонщины.

Российская армия усилила обстрелы Херсонщины

Дронами, авиабомбами и артиллерией, в том числе реактивной: российская армия продолжает обстреливать Херсонщину, ранены — правоохранители фиксируют последствия.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

Как отмечается, начаты досудебные расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны.

По данным следствия, по состоянию на 16:00 27 сентября 2024 г. армия РФ продолжает многочисленные обстрелы деоккупированной территории области из разного типа оружия. Всего в течение дня 17 человек получили ранения, в том числе двое детей. Есть также госпитализированные с тяжелыми травмами — травматическими ампутациями конечностей.

В частности, по информации прокуратуры, по меньшей мере четыре человека в Антоновке и Херсоне в 12:10 и 13:45 пострадали из-за сброса взрывчатки с дронов. Двое из них — находились в автомобиле.

Из-за артиллерийских обстрелов Велетенского около 11:30 один человек госпитализирован в тяжелом состоянии.

Другие жители области получили травмы из-за атак авиацией, реактивной артиллерией и минометами. Так, утром 27 сентября российская армия нанесла авиаудары по Херсону и несколько населенных пунктов Херсонского района, пострадали шесть гражданских, среди них — двое мальчиков 4 и 15 лет.

Позже стало известно еще о 4 раненых в Херсоне.

Российские войска атаковали с дрона гражданский автомобиль в Днепровском районе города. В результате сброса взрывчатки пострадал 58-летний мужчина и 82-летняя женщина. У них взрывные травмы, контузии и обломочные ранения головы.

В больницу также доставили двух женщин, пострадавших из-за российского обстрела Херсона около 17:20. В момент вражеского удара местные жители, 85 и 64 года, находились в доме. Они получили взрывные травмы и контузии.

Пострадавшим оказывают необходимую медпомощь.

Херсон после обстрелов РФ

В Херсоне из-за сброса боеприпаса с дрона погиб молодой человек

Один погибший и четверо раненых в Херсоне за сегодняшний день. Мужчине, которого сегодня убили оккупанты, было 27 лет.

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

Раненые тоже мужчины 49, 60, 62 и 64 лет. Все они получили телесные повреждения в результате сброса врагом взрывчатки с дронов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские дроны атакуют маршрутки в Херсоне ― есть пострадавший
Роман Мрочко
Дрон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атакует дронами Херсон — пострадали пятеро человек
Херсонская ОВА
Херсон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны РФ "охотятся" за жителями Херсона — есть погибший и четверо раненых
Роман Мрочко
Дрон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?