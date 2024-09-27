Армия РФ масштабно обстреливает Херсонщину ― более 20 раненых с начала суток

В Херсонской области в течение 27 сентября в результате российских обстрелов 21 человек получил ранения, среди них двое детей.
Главные тезисы
- Более 20 человек получили ранения в Херсонской области в результате масштабных обстрелов российской армии.
- Дроны, авиабомбы и артиллерия используются для обстрелов, приводя к серьезным травмам, включая ампутации конечностей.
- Прокуратура начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны в связи с обстрелами Херсонщины.
Российская армия усилила обстрелы Херсонщины
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.
Как отмечается, начаты досудебные расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны.
В частности, по информации прокуратуры, по меньшей мере четыре человека в Антоновке и Херсоне в 12:10 и 13:45 пострадали из-за сброса взрывчатки с дронов. Двое из них — находились в автомобиле.
Из-за артиллерийских обстрелов Велетенского около 11:30 один человек госпитализирован в тяжелом состоянии.
Другие жители области получили травмы из-за атак авиацией, реактивной артиллерией и минометами. Так, утром 27 сентября российская армия нанесла авиаудары по Херсону и несколько населенных пунктов Херсонского района, пострадали шесть гражданских, среди них — двое мальчиков 4 и 15 лет.
Позже стало известно еще о 4 раненых в Херсоне.
Российские войска атаковали с дрона гражданский автомобиль в Днепровском районе города. В результате сброса взрывчатки пострадал 58-летний мужчина и 82-летняя женщина. У них взрывные травмы, контузии и обломочные ранения головы.
Пострадавшим оказывают необходимую медпомощь.
В Херсоне из-за сброса боеприпаса с дрона погиб молодой человек
Один погибший и четверо раненых в Херсоне за сегодняшний день. Мужчине, которого сегодня убили оккупанты, было 27 лет.
Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.
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