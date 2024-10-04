Преступная армия РФ не прекращает постоянные обстрелы Херсонской, Донецкой и других областей Украины, приводя к новым жертвам среди гражданского населения.

Что известно о последствиях обстрелов армией РФ Херсонской области

По информации руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина, в течение ночи преступная армия РФ обстреляла Белозерку. В результате вражеской атаки погиб человек и еще двое гражданских лиц получили ранения.

Ночью русская армия по артиллерии ударила по Белозерке. К сожалению, в результате обстрела смертельные ранения получил мужчина 1995 года рождения, — отметил Прокудин. Поделиться

Впоследствии представители Херсонской ОВА добавили, что из-за ночного обстрела Белозерки оккупационной армией РФ в медицинские учреждения обратились еще два пострадавших человека.

У 58-летней женщины и 61-летнего мужчины — взрывные травмы и сотрясение головного мозга. Их госпитализировали. На момент атаки потерпевшие находились в доме, во двор которого "прилетел" вражеский снаряд.

Что известно о последствиях обстрела российскими оккупантами Донбасса

Как отметил руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в результате атак преступной армии РФ по населенным пунктам в регионе в течение 3 октября погибли 2 человека и еще двое гражданских получили ранения.

За 3 октября россияне убили 2 жителей Донбасса: в Старой Николаевке и Кременной Балке. Еще 2 человека в области за сутки получили ранения, — подчеркнул Филашкин. Поделиться

Также глава ОВА подчеркивает, что общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.