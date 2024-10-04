Преступная армия РФ не прекращает постоянные обстрелы Херсонской, Донецкой и других областей Украины, приводя к новым жертвам среди гражданского населения.
Главные тезисы
- Армия РФ продолжает обстреливать Херсонскую и Донецкую области, что приводит к гибели гражданских лиц.
- Число жертв атак армии РФ в регионе растет, вызывая обеспокоенность представителей местных властей.
- Международное вмешательство необходимо для защиты прав человека в Украине и прекращения насилия со стороны российской армии.
- В Херсонской области в результате атаки армии РФ погиб один человек, а еще двое получили ранения.
- Руководители ОВА привлекают внимание к последствиям обстрелов и призывают к мирному решению конфликта в регионе.
Что известно о последствиях обстрелов армией РФ Херсонской области
По информации руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина, в течение ночи преступная армия РФ обстреляла Белозерку. В результате вражеской атаки погиб человек и еще двое гражданских лиц получили ранения.
Впоследствии представители Херсонской ОВА добавили, что из-за ночного обстрела Белозерки оккупационной армией РФ в медицинские учреждения обратились еще два пострадавших человека.
У 58-летней женщины и 61-летнего мужчины — взрывные травмы и сотрясение головного мозга. Их госпитализировали. На момент атаки потерпевшие находились в доме, во двор которого "прилетел" вражеский снаряд.
Что известно о последствиях обстрела российскими оккупантами Донбасса
Как отметил руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в результате атак преступной армии РФ по населенным пунктам в регионе в течение 3 октября погибли 2 человека и еще двое гражданских получили ранения.
Также глава ОВА подчеркивает, что общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.
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