В Донецкой и Херсонской областях есть погибшие в результате атак армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Донецкой и Херсонской областях есть погибшие в результате атак армии РФ

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Последствия обстрелов армией РФ
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Преступная армия РФ не прекращает постоянные обстрелы Херсонской, Донецкой и других областей Украины, приводя к новым жертвам среди гражданского населения.

Главные тезисы

  • Армия РФ продолжает обстреливать Херсонскую и Донецкую области, что приводит к гибели гражданских лиц.
  • Число жертв атак армии РФ в регионе растет, вызывая обеспокоенность представителей местных властей.
  • Международное вмешательство необходимо для защиты прав человека в Украине и прекращения насилия со стороны российской армии.
  • В Херсонской области в результате атаки армии РФ погиб один человек, а еще двое получили ранения.
  • Руководители ОВА привлекают внимание к последствиям обстрелов и призывают к мирному решению конфликта в регионе.

Что известно о последствиях обстрелов армией РФ Херсонской области

По информации руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина, в течение ночи преступная армия РФ обстреляла Белозерку. В результате вражеской атаки погиб человек и еще двое гражданских лиц получили ранения.

Ночью русская армия по артиллерии ударила по Белозерке. К сожалению, в результате обстрела смертельные ранения получил мужчина 1995 года рождения, — отметил Прокудин.

Впоследствии представители Херсонской ОВА добавили, что из-за ночного обстрела Белозерки оккупационной армией РФ в медицинские учреждения обратились еще два пострадавших человека.

У 58-летней женщины и 61-летнего мужчины — взрывные травмы и сотрясение головного мозга. Их госпитализировали. На момент атаки потерпевшие находились в доме, во двор которого "прилетел" вражеский снаряд.

Что известно о последствиях обстрела российскими оккупантами Донбасса

Как отметил руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в результате атак преступной армии РФ по населенным пунктам в регионе в течение 3 октября погибли 2 человека и еще двое гражданских получили ранения.

За 3 октября россияне убили 2 жителей Донбасса: в Старой Николаевке и Кременной Балке. Еще 2 человека в области за сутки получили ранения, — подчеркнул Филашкин.

Также глава ОВА подчеркивает, что общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

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