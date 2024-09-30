В Николаевской области вспыхнул объект критической инфраструктуры из-за обстрела РФ

В результате дроновой атаки РФ в Баштанском районе Николаевской области возник пожар на объекте критической инфраструктуры. В настоящее время на месте работают соответствующие службы.
Главные тезисы
- Дроновая атака РФ на объект критической инфраструктуры в Николаевской области вызвала пожар, требующий оперативного вмешательства специализированных служб.
- В результате обстрела других районов региона также были зафиксированы разрушения и возгорания, однако оперативные меры позволили минимизировать ущерб и предотвратить пострадавших.
- Российские захватчики использовали беспилотники для атаки на Киев, однако благодаря действиям ПВО угроза была нейтрализована без разрушений и пострадавших в столице.
Что известно об обстреле РФ Николаевской области
Как сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, для ликвидации последствий вражеской атаки привлечены "все необходимые службы".
Информация о пострадавших уточняется.
Руководитель ОВА отметил, что в Николаевской области этой ночью силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены три ударных беспилотника типа "Шахед".
Что касается других обстрелов в регионе, под удары попали Куцурубская община, которые российские захватчики атаковали вчера утром и днем с применением FPV-дронов.
Россия пыталась атаковать Киев 30 сентября
Как сообщил начальник Киевской МВА Сергей Попко, воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов.
Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, угрожавшие Киеву, были обезврежены.
По предварительной информации, в городе без разрушений и пострадавших.
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