В Николаевской области вспыхнул объект критической инфраструктуры из-за обстрела РФ

В результате дроновой атаки РФ в Баштанском районе Николаевской области возник пожар на объекте критической инфраструктуры. В настоящее время на месте работают соответствующие службы.

Что известно об обстреле РФ Николаевской области

Как сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, для ликвидации последствий вражеской атаки привлечены "все необходимые службы".

Информация о пострадавших уточняется.

Руководитель ОВА отметил, что в Николаевской области этой ночью силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены три ударных беспилотника типа "Шахед".

Что касается других обстрелов в регионе, под удары попали Куцурубская община, которые российские захватчики атаковали вчера утром и днем с применением FPV-дронов.

В результате в с. Дмитровка повреждены два жилых дома. Также в результате обстрела на открытой территории произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано пожарными. Пострадавших нет, — передал глава ОВА. Поделиться

Россия пыталась атаковать Киев 30 сентября

Как сообщил начальник Киевской МВА Сергей Попко, воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов.

Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, угрожавшие Киеву, были обезврежены.

По предварительной информации, в городе без разрушений и пострадавших.