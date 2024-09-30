В Николаевской области вспыхнул объект критической инфраструктуры из-за обстрела РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Николаевской области вспыхнул объект критической инфраструктуры из-за обстрела РФ

Виталий Ким / Николаевская ОВА
В Николаевской области вспыхнул объект критической инфраструктуры из-за обстрела РФ
Читати українською

В результате дроновой атаки РФ в Баштанском районе Николаевской области возник пожар на объекте критической инфраструктуры. В настоящее время на месте работают соответствующие службы.

Главные тезисы

  • Дроновая атака РФ на объект критической инфраструктуры в Николаевской области вызвала пожар, требующий оперативного вмешательства специализированных служб.
  • В результате обстрела других районов региона также были зафиксированы разрушения и возгорания, однако оперативные меры позволили минимизировать ущерб и предотвратить пострадавших.
  • Российские захватчики использовали беспилотники для атаки на Киев, однако благодаря действиям ПВО угроза была нейтрализована без разрушений и пострадавших в столице.

Что известно об обстреле РФ Николаевской области

Как сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, для ликвидации последствий вражеской атаки привлечены "все необходимые службы".

Информация о пострадавших уточняется.

Руководитель ОВА отметил, что в Николаевской области этой ночью силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены три ударных беспилотника типа "Шахед".

Что касается других обстрелов в регионе, под удары попали Куцурубская община, которые российские захватчики атаковали вчера утром и днем с применением FPV-дронов.

В результате в с. Дмитровка повреждены два жилых дома. Также в результате обстрела на открытой территории произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано пожарными. Пострадавших нет, — передал глава ОВА.

Россия пыталась атаковать Киев 30 сентября

Как сообщил начальник Киевской МВА Сергей Попко, воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов.

Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, угрожавшие Киеву, были обезврежены.

По предварительной информации, в городе без разрушений и пострадавших.

Снова упорно прошу киевлян и гостей города — будьте сознательны и дисциплинированы. Всегда соблюдайте правила поведения при объявлении воздушной тревоги — направляйтесь к укрытию! Берегите себя! — призвал начальник КМВА.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Николаеве резко возросло количество пострадавших в результате ракетного удара РФ
Александр Сенкевич
Николаев
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ ударила по предприятию Николаевской области. Есть раненые
Виталий Ким / Николаевская ОВА
Армия РФ ударила по предприятию Николаевской области. Есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака РФ на Николаевку — погибли двое волонтеров
Из-под завалов гостиницы в Николаевке достали тела мужчин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?