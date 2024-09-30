На Миколаївщині спалахнув обʼєкт критичної інфраструктури через обстріл РФ

Внаслідок дронової атаки РФ у Баштанському районі Миколаївської області виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Наразі на місці працюють відповідні служби.

Що відомо про обстріл РФ Миколаївської області

Як повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, для ліквідації наслідків ворожої атаки залучені "всі необхідні служби".

Інформація про постраждалих уточнюється.

Керівник ОВА зазначив, що у Миколаївській області цієї ночі силами та засобами протиповітряної оборони були знищені три ударні безпілотники типу "Шахед".

Що стосується інших обстрілів у регіоні, то під удари потрапили Куцурубська громада, які російські загарбники атакували вчора вранці та вдень із застосуванням FPV-дронів.

Внаслідок чого у с. Дмитрівка пошкоджено два житлових будинки. Також внаслідок обстрілу на відкритій території відбулося займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає, — передав глава ОВА. Поширити

Росія намагалася атакувати Київ 30 вересня

Як повідомив начальник Київська МВА Сергій Попко, повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин.

Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені.

За попередньою інформацією, в місті без руйнувань та потерпілих.