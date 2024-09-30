На Миколаївщині спалахнув обʼєкт критичної інфраструктури через обстріл РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

На Миколаївщині спалахнув обʼєкт критичної інфраструктури через обстріл РФ

Віталій Кім / Миколаївська ОВА
На Миколаївщині спалахнув обʼєкт критичної інфраструктури через обстріл РФ
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Внаслідок дронової атаки РФ у Баштанському районі Миколаївської області виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Наразі на місці працюють відповідні служби.

Головні тези:

  • У результаті дронової атаки РФ в Баштанському районі Миколаївської області виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури.
  • На місці працюють відповідні служби, які займаються ліквідацією наслідків ворожої атаки.
  • Також у Миколаївській області знищено три ударні безпілотники типу 'Шахед', які належали російським загарбникам.
  • Російські дрони також були знешкоджені під час спроб атаки на Київ, але без руйнувань та потерпілих.

Що відомо про обстріл РФ Миколаївської області

Як повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, для ліквідації наслідків ворожої атаки залучені "всі необхідні служби".

Інформація про постраждалих уточнюється.

Керівник ОВА зазначив, що у Миколаївській області цієї ночі силами та засобами протиповітряної оборони були знищені три ударні безпілотники типу "Шахед".

Що стосується інших обстрілів у регіоні, то під удари потрапили Куцурубська громада, які російські загарбники атакували вчора вранці та вдень із застосуванням FPV-дронів.

Внаслідок чого у с. Дмитрівка пошкоджено два житлових будинки. Також внаслідок обстрілу на відкритій території відбулося займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає, — передав глава ОВА.

Росія намагалася атакувати Київ 30 вересня

Як повідомив начальник Київська МВА Сергій Попко, повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин.

Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені.

За попередньою інформацією, в місті без руйнувань та потерпілих. 

Знову наполегливо прошу киян і гостей міста — будьте свідомі та дисципліновані. Завжди виконуйте правила поведінки при оголошенні повітряної тривоги — прямуйте до укриття! Бережіть себе! — закликав начальник КМВА. 

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