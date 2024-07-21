Армія РФ вдарила по підприємству на Миколаївщині. Є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ вдарила по підприємству на Миколаївщині. Є поранені

Віталій Кім / Миколаївська ОВА
Армія РФ вдарила по підприємству на Миколаївщині

Російські війська завдали ракетного удару по Баштанському району Миколаївської області 20 липня. Поранені люди, почалася пожежа на підприємстві.

Головні тези:

  • Російські війська завдали ракетного удару по підприємству в Миколаївській області, що призвело до поранення двох осіб та пожежі.
  • Українське ППО успішно знищило всі ворожі безпілотники, які намагалися виконати удари по Києву.
  • В Сумській області, дрони та ракети РФ потрапили по об'єктах критичної інфраструктури, підкреслюючи агресивну діяльність ворога.
  • Силами українського ППО вдалося ефективно захистити військові об'єкти та цівільне населення від агресора.
  • Наочно демонструється необхідність посилення обороноздатності та протидії агресії для забезпечення безпеки країни.

РФ вдарила по підприємству у Миколаївській області

Учора, 20 липня, о 20:30, Баштанський район зазнав ракетної атаки. Внаслідок чого відбулося займання складського приміщення сільськогосподарського підприємства та сухої трави. Пожежа була оперативно ліквідовано вогнеборцями, — розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Крім того, за словами голови ОВА, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки.

Поранень зазнали двоє осіб, — зазначив Кім.

Обстріл РФ по Україні

Близько 00:00 у неділю, 21 липня, у східних та південних областях України було оголошено повітряну тривогу. Військові попереджали про загрозу російських дронів.

Пізніше стало відомо, що всі ворожі безпілотники, які РФ запускала для ударів по Києву, були знищені ППО.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко уточнив, що БПЛА противника були ліквідовані оборонцями українського неба на підступах до Києва.

Сьогодні знов певна кількість БпЛА противника прямували на Київ, але усі вони були знищені силами та засобами ППО на підступах, — йдеться в заяві керівника адміністрації у його Telegram.

Він додав, що інформація про тип та кількість безпілотників окупантів з'явиться пізніше у звітах Повітряних Сил ЗСУ.

А вже зранку, 21 липня, стало відомо, що в Сумській області під російські удари потрапили об'єкти критичної інфраструктури. Загарбники застосували як дрони, так і ракети.

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