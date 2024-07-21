Армія РФ вдарила по підприємству на Миколаївщині. Є поранені

Російські війська завдали ракетного удару по Баштанському району Миколаївської області 20 липня. Поранені люди, почалася пожежа на підприємстві.

РФ вдарила по підприємству у Миколаївській області

Учора, 20 липня, о 20:30, Баштанський район зазнав ракетної атаки. Внаслідок чого відбулося займання складського приміщення сільськогосподарського підприємства та сухої трави. Пожежа була оперативно ліквідовано вогнеборцями, — розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Поширити

Крім того, за словами голови ОВА, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки.

Поранень зазнали двоє осіб, — зазначив Кім. Поширити

Обстріл РФ по Україні

Близько 00:00 у неділю, 21 липня, у східних та південних областях України було оголошено повітряну тривогу. Військові попереджали про загрозу російських дронів.

Пізніше стало відомо, що всі ворожі безпілотники, які РФ запускала для ударів по Києву, були знищені ППО.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко уточнив, що БПЛА противника були ліквідовані оборонцями українського неба на підступах до Києва.

Сьогодні знов певна кількість БпЛА противника прямували на Київ, але усі вони були знищені силами та засобами ППО на підступах, — йдеться в заяві керівника адміністрації у його Telegram. Поширити

Він додав, що інформація про тип та кількість безпілотників окупантів з'явиться пізніше у звітах Повітряних Сил ЗСУ.

А вже зранку, 21 липня, стало відомо, що в Сумській області під російські удари потрапили об'єкти критичної інфраструктури. Загарбники застосували як дрони, так і ракети.