Армия РФ ударила по предприятию Николаевской области. Есть раненые

Российские войска нанесли ракетный удар по Баштанскому району Николаевской области 20 июля. Ранены люди, начался пожар на предприятии.

РФ ударила по предприятию в Николаевской области

Вчера, 20 июля, в 20:30, Баштанский район подвергся ракетной атаке. В результате произошло возгорание складского помещения сельскохозяйственного предприятия и сухой травы. Пожар был оперативно ликвидирован пожарными, — рассказал глава Николаевской ОВ Виталий Ким. Поделиться

Кроме того, по словам главы ОВА, взрывной волной повреждены частные дома.

Ранения получили два человека, — отметил Ким. Поделиться

Обстрел РФ по Украине

Около 00:00 в воскресенье, 21 июля, в восточных и южных областях Украины была объявлена воздушная тревога. Военные предупреждали об угрозе русских дронов.

Позже стало известно, что все вражеские беспилотники, запускаемые РФ для ударов по Киеву, были уничтожены ПВО.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко уточнил, что БПЛА противника были ликвидированы защитниками украинского неба на подступах к Киеву.

Сегодня снова определенное количество БПЛА противника направлялось на Киев, но все они были уничтожены силами и средствами ПВО на подступах, — говорится в заявлении руководителя администрации в его Telegram. Поделиться

Он добавил, что информация о типе и количестве беспилотников окупантов появится позже в отчетах Воздушных Сил ВСУ.

А уже с утра, 21 июля, стало известно, что в Сумской области под российские удары попали объекты критической инфраструктуры. Захватчики применили как дроны, так и ракеты.