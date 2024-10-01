Армия РФ обстреляла рынок в центре Херсона — погибли 7 человек

Российские войска 1 октября ударили по артиллерии по остановке общественного транспорта и одному из рынков в Херсоне. В результате обстрела погибли 7 человек, еще 3 ранены.
Главные тезисы
- Российские войска атаковали рынок и остановку в центре Херсона, погибли 7 человек и 3 получили ранения.
- Прокуратура начала расследование по факту обстрела, квалифицированная медицинская помощь оказывается раненым.
- Армия РФ продолжает обстрелы Херсона различным типом оружия, включая дроны, авиабомбы и артиллерию.
- В результате обстрелов по деоккупированной территории области ранены 17 человек, включая детей и госпитализированных с тяжелыми травмами.
- Жители Херсона страдают из-за авиаударов, реактивной артиллерии и минометов, включая детей в возрасте 4 и 15 лет.
РФ убила 7 человек во время обстрела Херсона
Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, оккупанты атаковали торговые точки рынка в центре города.
Согласно данным Херсонской областной прокуратуры, враг нанес удары около 09:00, вероятно со ствольной артиллерии.
В результате обстрела погибли семь человек, среди которых — три женщины, четверо мужчин.
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Также известно о трех раненых, которым в настоящее время оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Полицейские и медики работают на месте попадания. Правоохранители начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.
Российская армия усилила обстрелы Херсона
По данным следствия, по состоянию на 16:00 27 сентября 2024 г. армия РФ продолжает многочисленные обстрелы деоккупированной территории области из разного типа оружия. Всего в течение дня 17 человек получили ранения, в том числе двое детей. Есть также госпитализированные с тяжелыми травмами — травматическими ампутациями конечностей.
В частности, по информации прокуратуры, по меньшей мере четыре человека в Антоновке и Херсоне в 12:10 и 13:45 пострадали из-за сброса взрывчатки с дронов. Двое из них — находились в автомобиле.
Из-за артиллерийских обстрелов Велетенского около 11:30 один человек госпитализирован в тяжелом состоянии.
Другие жители области получили травмы из-за атак авиацией, реактивной артиллерией и минометами. Так, утром 27 сентября российская армия нанесла авиаудары по Херсону и несколько населенных пунктов Херсонского района, пострадали шесть гражданских, среди них — двое мальчиков 4 и 15 лет.
Позже стало известно еще о 4 раненых в Херсоне.
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