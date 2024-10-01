Армія РФ обстріляла ринок у центрі Херсона — загинуло 7 людей

Російські війська 1 жовтня вдарили з артилерії по зупинці громадського транспорту та одному з ринків у Херсоні. У результаті обстрілу загинули 7 людей, ще 3 – поранені.

РФ вбила 7 людей під час обстрілу Херсона

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, окупанти атакували торгівельні точки ринку у центрі міста.

Згідно з даними Херсонської обласної прокуратури, ворог завдав ударів близько о 09:00, ймовірно зі ствольної артилерії.

Внаслідок обстрілу загинули семеро людей, серед яких — троє жінок, четверо чоловіків.

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Також відомо про трьох поранених, яким наразі надається кваліфікована медична допомога.

Наразі поліцейські та медики працюють на місці влучання. Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Російська армія посилила обстріли Херсонщини

Дронами, авіабомбами та артилерією, в тому числі реактивною: російська армія продовжує обстрілювати Херсонщину, є поранені — правоохоронці фіксують наслідки. Поширити

За даними слідства, станом на 16:00 27 вересня 2024 року армія РФ продовжує чисельні обстріли деокупованої території області з різного типу зброї. Загалом протягом дня 17 людей отримали поранення, серед них двоє дітей. Є також госпіталізовані з важкими травмами — травматичними ампутаціями кінцівок.

Зокрема за інформацією прокуратури, щонайменше чотири людини в Антонівці та Херсоні о 12:10 та 13:45 постраждали через скидання вибухівки з дронів. Двоє з них — перебували в автівці.

Через артилерійський обстріл Велетенського близько 11:30 одну людину госпіталізовано у важкому стані.

Інші жителі області отримали травми через атаки авіацією, реактивною артилерією та мінометами. Так, вранці 27 вересня російська армія завдала авіаударів по Херсону та кількох населених пунктах Херсонського району, постраждали шестеро цивільних, серед них — двоє хлопчиків 4 і 15 років.

Пізніше стало відомо про ще 4 поранених у Херсоні.