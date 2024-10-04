Силы обороны Украины атаковали нефтебазу в Воронежской области РФ

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что ночью 4 октября Силы обороны Украины совершили успешную атаку на базу горюче-смазочных материалов "Аннанефтепродукт" в Воронежской области России.

Украинские силы продолжают уничтожать важные вражеские объекты

Защитникам Украины удалось поразить базу ГСМ российских окупантов в Воронежской области.

Сегодня ночью нанесен удар по базе хранения горюче-смазочных материалов "Аннанефтепродукт", что возле населенного пункта Анна Воронежской области РФ. В районе объекта фиксировалась работа российской ПВО. Подтверждено попадание в по меньшей мере один из вертикальных резервуаров. Произошло возгорание, — сказано в сообщении. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что новое задание успешно выполнили силы и средства Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

Результаты поражения уточняются. Продолжение следует... Слава Украине! Поделиться

"Бавовна" в России 4 октября — что известно

Ночью в Пермском крае РФ вспыхнул пожар на базе для хранения нефтепродуктов. Согласно заявлениям МЧС РФ, огонь охватил емкости с топливом.

Кроме того, сообщается, что пожар вспыхнул в промзоне села Осенцы. Там горит частная база по хранению нефтепродуктов на 10 000 квадратов.

Ни МЧС РФ, ни местные власти причину возгорания пока не раскрывают.

Согласно последним данным, пожар смогли локализовать, однако тушение огня продолжается.

Впоследствии стало известно, что никто из местных не погиб и не пострадал.

МЧС РФ утверждает, что на месте работают более 60 специалистов и 19 единиц техники.

Нельзя также не упомянуть о том, что в Новосибирске неизвестные сожгли управление ФСБ. Эту информацию официально подтвердили в ГУР, а также опубликовали видеодоказательство.