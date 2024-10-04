По информации представителей Главного управления разведки Минобороны Украины, в оккупированном преступной армией РФ Энергодаре взорвался автомобиль с руководителем охраны российских оккупантов на Запорожской АЭС.

Что известно о подрыве автомобиля руководителя охраны российских оккупантов на ЗАЭС

Отмечается, что речь идет о российском оккупанте Андрее Коротком.

В ГУР подчеркивают, что Короткий является коллаборантом, причастным к организации и совершению военных преступлений армии РФ на оккупированных украинских территориях.

Что известно о преступном сотрудничестве Короткого с российскими оккупантами

В частности, после захвата преступной армией РФ Запорожской АЭС, Короткий добровольно согласился сотрудничать с оккупантами и выдал российским захватчикам списки работников станции с их персональными данными, указав на граждан с проукраинской позицией.

Кроме этого, коллаборант принимал участие в репрессиях персонала атомной электростанции, военных преступлениях против гражданских граждан временно оккупированного Энергодара.

Короткий был постоянным организатором мер, направленных на поддержку оккупационной армии РФ.

Как член партии кремлевского диктатора Владимира Путина «Единая Россия» возглавлял в Энергодаре так называемый совет депутатов.