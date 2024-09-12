ГУР и подпольщики подорвали КПП части Росгвардии в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 11 сентября 2024 года раздался мощный взрыв вблизи КПП воинской части. В ней находились военнослужащие Росгвардии, военные преступники.

В Екатеринбурге подорвали военных преступников

Росгвардейцы, которые находились на территории взорванной воинской части, причастны к организации пыточных на временно оккупированных территориях Украины.

Акт возмездия причастным к организации пыточных на оккупированных территориях Украины российским захватчикам совершили во взаимодействии с ГУР МОУ представители подполья, действующего против путинского режима на территории государства-агрессора. Поделиться

Взрывное устройство разместили недалеко от КПП

В результате был взорван личный состав росгвардейцев. Также повреждены военные автомобили.

Как сообщает ГУР, партизаны приготовили взрывное устройство общей массой в 6 кг. Далее его разместили вблизи КПП.

На место происшествия прибыли карета скорой помощи и спецслужбы.

Атаки на военные объекты в России

Силы обороны в сотрудничестве с украинскими спецслужбами регулярно атакуют военные объекты в РФ и нефтебазы, которые кормят российскую военную машину.

12 сентября стало известно, что два дня подряд дроны атакуют аэродром "Оленья". На нем находится вражеская авиация, обстреливающая Украину крылатыми ракетами.

В июле 2024 года Силы обороны совершили атаку дронами на «Оленью», в ходе которой удалось повредить два самолета Ту-22М3.