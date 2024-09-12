ГУР и подпольщики подорвали КПП части Росгвардии в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 11 сентября 2024 года раздался мощный взрыв вблизи КПП воинской части. В ней находились военнослужащие Росгвардии, военные преступники.
Главные тезисы
- ГУР и подпольщики взорвали военнослужащих Росгвардии в Екатеринбурге.
- Взорванные росгвардейцы были причастны к организации пыточных на оккупированных территориях Украины.
- Акт возмездия против российских захватчиков был осуществлен во взаимодействии с ГУР МОУ и представителями подполья, действующего против путинского режима.
В Екатеринбурге подорвали военных преступников
Росгвардейцы, которые находились на территории взорванной воинской части, причастны к организации пыточных на временно оккупированных территориях Украины.
В результате был взорван личный состав росгвардейцев. Также повреждены военные автомобили.
Как сообщает ГУР, партизаны приготовили взрывное устройство общей массой в 6 кг. Далее его разместили вблизи КПП.
На место происшествия прибыли карета скорой помощи и спецслужбы.
Атаки на военные объекты в России
Силы обороны в сотрудничестве с украинскими спецслужбами регулярно атакуют военные объекты в РФ и нефтебазы, которые кормят российскую военную машину.
12 сентября стало известно, что два дня подряд дроны атакуют аэродром "Оленья". На нем находится вражеская авиация, обстреливающая Украину крылатыми ракетами.
В июле 2024 года Силы обороны совершили атаку дронами на «Оленью», в ходе которой удалось повредить два самолета Ту-22М3.
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