ГУР та підпільники підірвали КПП частини Росгвардії в Єкатеринбурзі
Категорія
росія
Дата публікації

ГУР та підпільники підірвали КПП частини Росгвардії в Єкатеринбурзі

вибух
Джерело:  Головне управління розвідки

В Єкатеринбурзі 11 вересня 2024 року пролунав потужний вибух поблизу КПП військової частини. В ній знаходились військовослужбовці Росгвардії, які є воєнними злочинцями.

Головні тези:

  • ГУР та підпільники підірвали військовослужбовців Росгвардії в Єкатеринбурзі.
  • Підірвані росгвардійці були причетні до організації катівень на окупованих територіях України.
  • Акт відплати проти російських загарбників був здійснений у взаємодії з ГУР МОУ та представниками підпілля, що діє проти путінського режиму.

У Єкатеринбурзі підірвали воєнних злочинців

Росгвардійці, які знаходились на території підірваної військової частини, причетні до організації катівень на тимчасово окупованих територіях України. 

Акт відплати причетним до організації катівень на окупованих територіях України російським загарбникам здійснили у взаємодії з ГУР МОУ представники підпілля, яке діє проти путінського режиму на території держави-агресора. 

Вибуховий пристрій розташували неподалік від КПП

У результаті був підірваний особовий склад росгвардійців. Також пошкоджені автомобілі військових.

Як повідомляє ГУР, партизани приготували вибуховий пристрій загальною масою у 6 кг. Далі його розмістили поблизу КПП.

На місце події прибули карета швидкої допомоги та спецслужби.  

Атаки на військові об’єкти у Росії

Сили оборони у співпраці з українськими спецслужбами регулярно атакують військові об’єкти у РФ та нафтобази, які «годують» російську воєнну машину.

12 вересня стало відомо, що два дні підряд дрони атакують аеродром «Оленья». На ньому знаходиться ворожа авіація, яка обстрілює Україну крилатими ракетами.  

У липні 2024 року Сили оборони здійснили атаку дронами на «Оленью», в ході якої вдалось пошкодити два літаки Ту-22М3.

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