ГУР та підпільники підірвали КПП частини Росгвардії в Єкатеринбурзі

В Єкатеринбурзі 11 вересня 2024 року пролунав потужний вибух поблизу КПП військової частини. В ній знаходились військовослужбовці Росгвардії, які є воєнними злочинцями.
Головні тези:
- ГУР та підпільники підірвали військовослужбовців Росгвардії в Єкатеринбурзі.
- Підірвані росгвардійці були причетні до організації катівень на окупованих територіях України.
- Акт відплати проти російських загарбників був здійснений у взаємодії з ГУР МОУ та представниками підпілля, що діє проти путінського режиму.
У Єкатеринбурзі підірвали воєнних злочинців
Росгвардійці, які знаходились на території підірваної військової частини, причетні до організації катівень на тимчасово окупованих територіях України.
У результаті був підірваний особовий склад росгвардійців. Також пошкоджені автомобілі військових.
Як повідомляє ГУР, партизани приготували вибуховий пристрій загальною масою у 6 кг. Далі його розмістили поблизу КПП.
На місце події прибули карета швидкої допомоги та спецслужби.
Атаки на військові об’єкти у Росії
Сили оборони у співпраці з українськими спецслужбами регулярно атакують військові об’єкти у РФ та нафтобази, які «годують» російську воєнну машину.
12 вересня стало відомо, що два дні підряд дрони атакують аеродром «Оленья». На ньому знаходиться ворожа авіація, яка обстрілює Україну крилатими ракетами.
У липні 2024 року Сили оборони здійснили атаку дронами на «Оленью», в ході якої вдалось пошкодити два літаки Ту-22М3.
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