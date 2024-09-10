Дрони атакували паливно-енергетичний комплекс у Тульській області РФ — відео

10 вересня у семи областях Росії заявили про масштабну атаку безпілотників. Зокрема дрони також атакували один з об'єктів паливно-енергетичного комплексу у Тульській області.

Що відомо про атаку дронів у Тульській області РФ

Як зазначає місцева влада, силами та засобами ППО були нібито ліквідовані два дрони, й уламки впали на територію одного з об'єктів паливно-енергетичного комплексу.

При цьому представники влади Тульської області запевняють, що через інцидент технологічний процес постраждалого об'єкту не було порушено.

У Росії пролунала масштабна “бавовна” 10 вересня

Мер Москви Сергій Собянін заявляв, що у ніч на 10 вересня у Росії нібито збили 14 безпілотників, що летіли на столицю.

Окрім цього стало відомо, що аеропорти "Шереметьєво", "Домодєдово" і "Внуково" були закриті, оголошено план "Килим".

Мешканці підмосковного Раменського повідомляли, що уламки одного з БПЛА влучили в житлову багатоповерхівку. Там спалахнула пожежа. Згодом з'явилася інформація про ще два будинки, у які нібито влучили уламки безпілотників.

Окрім цього, постраждав аеропорт "Жуковський" під Москвою, Собянін сказав, що на летовищі триває ліквідація пожежі.

Натомість у Міноборони РФ відзвітували про нібито збиття 144 дронів