Дрони атакували паливно-енергетичний комплекс у Тульській області РФ — відео
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Дрони атакували паливно-енергетичний комплекс у Тульській області РФ — відео

Дрони атакували паливно-енергетичний комплекс у Тульській області РФ — відео
Джерело:  online.ua

10 вересня у семи областях Росії заявили про масштабну атаку безпілотників. Зокрема дрони також атакували один з об'єктів паливно-енергетичного комплексу у Тульській області.

Головні тези:

  • У Тульській області РФ дрони атакували паливно-енергетичний комплекс.
  • Внаслідок атаки двох безпілотників уламки потрапили на територію об'єкта, але технологічний процес нібито не постраждав.
  • Мер Москви заявив про збиття 14 дронів, що летіли на столицю, та про закриття аеропортів.
  • Міноборони РФ повідомило про збиття 144 безпілотників у різних областях, включаючи Тульську, Московську та Брянську.

Що відомо про атаку дронів у Тульській області РФ

Як зазначає місцева влада, силами та засобами ППО були нібито ліквідовані два дрони, й уламки впали на територію одного з об'єктів паливно-енергетичного комплексу.

При цьому представники влади Тульської області запевняють, що через інцидент технологічний процес постраждалого об'єкту не було порушено.

У Росії пролунала масштабна “бавовна” 10 вересня

Мер Москви Сергій Собянін заявляв, що у ніч на 10 вересня у Росії нібито збили 14 безпілотників, що летіли на столицю.

Окрім цього стало відомо, що аеропорти "Шереметьєво", "Домодєдово" і "Внуково" були закриті, оголошено план "Килим". 

Мешканці підмосковного Раменського повідомляли, що уламки одного з БПЛА влучили в житлову багатоповерхівку. Там спалахнула пожежа. Згодом з'явилася інформація про ще два будинки, у які нібито влучили уламки безпілотників.

Окрім цього, постраждав аеропорт "Жуковський" під Москвою, Собянін сказав, що на летовищі триває ліквідація пожежі.

Натомість у Міноборони РФ відзвітували про нібито збиття 144 дронів

Найбільше дронів нібито збили над територією Брянської області — 72, 20 безпілотників нібито знищили над Московською областю, 14 — над Курською, 13 — над Тульською, 8 — над Бєлгородською, 7 — над Калузькою, 5 — над Воронезькою, 4 — над Липецькою областю та 1 — над Орловською областю.

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