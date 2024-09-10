Дроны атаковали топливно-энергетический комплекс в Тульской области РФ — видео
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Дроны атаковали топливно-энергетический комплекс в Тульской области РФ — видео

Дроны атаковали топливно-энергетический комплекс в Тульской области РФ — видео
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Источник:  online.ua

10 сентября в семи областях России заявили о масштабной атаке беспилотников. В частности, дроны также атаковали один из объектов топливно-энергетического комплекса в Тульской области.

Главные тезисы

  • 10 сентября дроны провели масштабную атаку на топливно-энергетический комплекс в Тульской области России.
  • Инцидент вызвал закрытие аэропортов в Москве и пожар в жилом здании подмосковного Раменского из-за попадания обломков одного из беспилотников.
  • Местные власти утверждают, что технологический процесс на объекте не пострадал, но количество сбитых дронов оказалось значительным: 144 единицы.
  • Большинство дронов были сбиты над Брянской областью, Московской областью и другими регионами, что свидетельствует о широком размахе атаки..

Что известно об атаке дронов в Тульской области РФ

Как отмечают местные власти, силами и средствами ПВО были якобы ликвидированы два дрона, и обломки упали на территорию одного из объектов топливно-энергетического комплекса.

При этом представители власти Тульской области уверяют, что из-за инцидента технологический процесс пострадавшего объекта не был нарушен.

В России прозвучал масштабный "хлопок" 10 сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в ночь на 10 сентября в России якобы сбили 14 летевших на столицу беспилотников.

Кроме этого стало известно, что аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" были закрыты, объявлен план "Ковёр".

Жители подмосковного Раменского сообщали, что обломки одного из БПЛА попали в жилую многоэтажку. Там вспыхнул пожар. Впоследствии появилась информация еще о двух домах, в которые якобы попали обломки беспилотников.

Кроме этого, пострадавший аэропорт "Жуковский" под Москвой, Собянин сказал, что на аэродроме продолжается ликвидация пожара.

В Минобороны РФ отчитались о якобы сбитии 144 дронов

Больше всего дронов якобы сбили над территорией Брянской области — 72, 20 беспилотников якобы уничтожили над Московской областью, 14 — над Курской, 13 — над Тульской, 8 — над Белгородской, 7 — над Калужской, 5 — над Воронежской и 4 — 1 — над Орловской областью.

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