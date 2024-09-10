Дроны атаковали топливно-энергетический комплекс в Тульской области РФ — видео

10 сентября в семи областях России заявили о масштабной атаке беспилотников. В частности, дроны также атаковали один из объектов топливно-энергетического комплекса в Тульской области.

Что известно об атаке дронов в Тульской области РФ

Как отмечают местные власти, силами и средствами ПВО были якобы ликвидированы два дрона, и обломки упали на территорию одного из объектов топливно-энергетического комплекса.

При этом представители власти Тульской области уверяют, что из-за инцидента технологический процесс пострадавшего объекта не был нарушен.

В России прозвучал масштабный "хлопок" 10 сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в ночь на 10 сентября в России якобы сбили 14 летевших на столицу беспилотников.

Кроме этого стало известно, что аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" были закрыты, объявлен план "Ковёр".

Жители подмосковного Раменского сообщали, что обломки одного из БПЛА попали в жилую многоэтажку. Там вспыхнул пожар. Впоследствии появилась информация еще о двух домах, в которые якобы попали обломки беспилотников.

Кроме этого, пострадавший аэропорт "Жуковский" под Москвой, Собянин сказал, что на аэродроме продолжается ликвидация пожара.

В Минобороны РФ отчитались о якобы сбитии 144 дронов