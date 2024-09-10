Дроны атаковали несколько областей РФ. В Подмосковье закрыли аэропорты — видео

10 сентября в семи областях России заявили о масштабной атаке беспилотников. В частности, в Подмосковье произошли пожары в домах, а в нескольких аэропортах объявили план "Ковёр".

Что известно о масштабной "бавовне" в России

Мэр Москвы Сергей Собянин поначалу заявил, что беспилотники якобы сбили в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

Позже Собянин написал, что городскому округу Домодедово ПВО якобы сбило еще два беспилотника, летевших на Москву.

Как утверждают власти Московской области, всего ПВО сбило "14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна"

Российские чиновники также заявили о работах по устранению последствий падения обломков сбитого беспилотника в районе аэропорта "Жуковский" (Раменское). Однако в сети появились кадры пожаров на аэродроме.

Российские СМИ сообщили, что аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" закрыты, объявлен план "Ковер".

Также в Раменске на фоне работы ПВО произошли падения беспилотников в три многоэтажки: на Спортивном проезде, на улицах Высоковольтная и Фабричная. Из-за этого в домах произошли пожары.

Губернатор Московской области заявил утром, что "по уточненным данным, в доме на Спортивном проезде пострадали три человека".

Также Собянин сообщил о падении обломков БПЛА на территории частного домовладения в Троицком административном округе Москвы.

В Минобороны РФ отчитались о якобы сбитии 144 дронов

В минувшую ночь... дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 144 украинских БПЛА самолетного типа, — сообщает российское ведомство. Поделиться

Больше всего дронов якобы сбили над территорией Брянской области — 72.

20 беспилотников якобы уничтожили над Московской областью, 14 — над Курской, 13 — над Тульской, 8 — над Белгородской, 7 — над Калужской, 5 — над Воронежской, 4 — над Липецкой областью и 1 — над Орловской областью.

Ни о каких последствиях атаки российское Минобороны традиционно не сообщает.