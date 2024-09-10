Дроны атаковали несколько областей РФ. В Подмосковье закрыли аэропорты — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Дроны атаковали несколько областей РФ. В Подмосковье закрыли аэропорты — видео

Дроны атаковали несколько областей РФ. В Подмосковье закрыли аэропорты — видео
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

10 сентября в семи областях России заявили о масштабной атаке беспилотников. В частности, в Подмосковье произошли пожары в домах, а в нескольких аэропортах объявили план "Ковёр".

Главные тезисы

  • В нескольких областях России произошла масштабная атака дронов, вызвав пожары в домах и закрытие аэропортов, включая “Шереметьево”, “Домодедово” и “Внуково”.
  • По сообщениям властей Московской области, только ПВО сбило 14 беспилотников на территории городских округов, что привело к пожарам в домах и падению обломков вблизи аэропорта “Жуковский”.
  • Минобороны РФ утверждают о уничтожении 144 украинских беспилотников, большинство из которых были сбиты над различными областями России.

Что известно о масштабной "бавовне" в России

Мэр Москвы Сергей Собянин поначалу заявил, что беспилотники якобы сбили в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

Позже Собянин написал, что городскому округу Домодедово ПВО якобы сбило еще два беспилотника, летевших на Москву.

Как утверждают власти Московской области, всего ПВО сбило "14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна"

Российские чиновники также заявили о работах по устранению последствий падения обломков сбитого беспилотника в районе аэропорта "Жуковский" (Раменское). Однако в сети появились кадры пожаров на аэродроме.

Российские СМИ сообщили, что аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" закрыты, объявлен план "Ковер".

Также в Раменске на фоне работы ПВО произошли падения беспилотников в три многоэтажки: на Спортивном проезде, на улицах Высоковольтная и Фабричная. Из-за этого в домах произошли пожары.

Губернатор Московской области заявил утром, что "по уточненным данным, в доме на Спортивном проезде пострадали три человека".

Также Собянин сообщил о падении обломков БПЛА на территории частного домовладения в Троицком административном округе Москвы.

В Минобороны РФ отчитались о якобы сбитии 144 дронов

В минувшую ночь... дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 144 украинских БПЛА самолетного типа, — сообщает российское ведомство.

Больше всего дронов якобы сбили над территорией Брянской области — 72.

20 беспилотников якобы уничтожили над Московской областью, 14 — над Курской, 13 — над Тульской, 8 — над Белгородской, 7 — над Калужской, 5 — над Воронежской, 4 — над Липецкой областью и 1 — над Орловской областью.

Ни о каких последствиях атаки российское Минобороны традиционно не сообщает.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали НПЗ в Москве и две ГРЭС на территории РФ — видео
Дроны атаковали НПЗ в Москве и две ГРЭС на территории РФ — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали ГРЭС в Московской и Тверской областях РФ — видео
Дроны атаковали ГРЭС в Московской и Тверской областях РФ — видео
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
На Московском НПЗ после атаки дронов приостановили работу мощной установки
На Московском НПЗ после атаки дронов приостановили работу мощной установки

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?