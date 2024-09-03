На Московском НПЗ после атаки дронов приостановили работу мощной установки

Московский НПЗ "Газпромнефть" временно остановил работу установки комбинированной переработки "Евро+" после атаки дронов 1 сентября.
Главные тезисы
- Атака дронов на Московский НПЗ привела к приостановке работы установки комбинированной переработки “Евро+”.
- Установка “Евро+” с мощностью 6 миллионов тонн в год обеспечивает около 50% общей производственной мощности завода.
- После завершения ремонтных работ планируется возобновление работы установки “Евро+” через пять-шесть дней.
- Московский НПЗ в 2023 году переработал значительное количество нефти, произведя бензин, газойль, мазут и авиационное топливо.
- Пожар на Московском НПЗ после атаки дронов предоставлен максимальный номер сложности, но впоследствии номер был снижен. Дроны атаковали не только завод, но и другие объекты на территории РФ.
На Московском НПЗ снизили половину мощностей производства
Как отмечает издание, завод планирует возобновить работу установки Евро+ через пять-шесть дней после завершения ремонтных работ.
Известно, что установка Евро+ обеспечивает около 50% общей мощности завода по первичной переработке нефти, поскольку ее мощность по перегонке сырой нефти составляет 6 миллионов тонн в год.
В состав комплекса Евро+ входят также установка риформинга с мощностью 1 миллион тонн в год и установка гидроочистки дизельного топлива мощностью 2 миллиона тонн в год.
В 2023 году Московский НПЗ переработал 11,6 миллиона тонн нефти, произведя 2,6 миллиона тонн бензина, 3,3 миллиона тонн газойля, 2,3 миллиона тонн мазута и 900 тысяч тонн авиационного топлива.
Что известно об атаке дронов на НПЗ в Москве
1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что БПЛА пытались атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод.
В сети же появились видео с масштабным пожаром на Московском НПЗ.
В тот же день под атакой оказались две теплоэлектростанции — в Подмосковье и в Тверской области. Всего дроны атаковали 14 регионов РФ.
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