На Московском НПЗ после атаки дронов приостановили работу мощной установки

На Московском НПЗ снизили половину мощностей производства

Как отмечает издание, завод планирует возобновить работу установки Евро+ через пять-шесть дней после завершения ремонтных работ.

Известно, что установка Евро+ обеспечивает около 50% общей мощности завода по первичной переработке нефти, поскольку ее мощность по перегонке сырой нефти составляет 6 миллионов тонн в год.

В состав комплекса Евро+ входят также установка риформинга с мощностью 1 миллион тонн в год и установка гидроочистки дизельного топлива мощностью 2 миллиона тонн в год.

В 2023 году Московский НПЗ переработал 11,6 миллиона тонн нефти, произведя 2,6 миллиона тонн бензина, 3,3 миллиона тонн газойля, 2,3 миллиона тонн мазута и 900 тысяч тонн авиационного топлива.

Что известно об атаке дронов на НПЗ в Москве

1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что БПЛА пытались атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод.

Сбили беспилотника в районе МНПЗ. Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет. Поделиться

В сети же появились видео с масштабным пожаром на Московском НПЗ.

Пожар на НПЗ предоставлен максимальный номер сложности, сообщили в оперативных службах», — ТАСС. Впоследствии номер сложности пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне после атаки беспилотника снизили с 5-го до 2-го, — пишут росСМИ. Поделиться

В тот же день под атакой оказались две теплоэлектростанции — в Подмосковье и в Тверской области. Всего дроны атаковали 14 регионов РФ.