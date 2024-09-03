На Московском НПЗ после атаки дронов приостановили работу мощной установки
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На Московском НПЗ после атаки дронов приостановили работу мощной установки

На Московском НПЗ после атаки дронов приостановили работу мощной установки
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Источник:  Reuters

Московский НПЗ "Газпромнефть" временно остановил работу установки комбинированной переработки "Евро+" после атаки дронов 1 сентября.

Главные тезисы

  • Атака дронов на Московский НПЗ привела к приостановке работы установки комбинированной переработки “Евро+”.
  • Установка “Евро+” с мощностью 6 миллионов тонн в год обеспечивает около 50% общей производственной мощности завода.
  • После завершения ремонтных работ планируется возобновление работы установки “Евро+” через пять-шесть дней.
  • Московский НПЗ в 2023 году переработал значительное количество нефти, произведя бензин, газойль, мазут и авиационное топливо.
  • Пожар на Московском НПЗ после атаки дронов предоставлен максимальный номер сложности, но впоследствии номер был снижен. Дроны атаковали не только завод, но и другие объекты на территории РФ.

На Московском НПЗ снизили половину мощностей производства

Как отмечает издание, завод планирует возобновить работу установки Евро+ через пять-шесть дней после завершения ремонтных работ.

Известно, что установка Евро+ обеспечивает около 50% общей мощности завода по первичной переработке нефти, поскольку ее мощность по перегонке сырой нефти составляет 6 миллионов тонн в год.

В состав комплекса Евро+ входят также установка риформинга с мощностью 1 миллион тонн в год и установка гидроочистки дизельного топлива мощностью 2 миллиона тонн в год.

В 2023 году Московский НПЗ переработал 11,6 миллиона тонн нефти, произведя 2,6 миллиона тонн бензина, 3,3 миллиона тонн газойля, 2,3 миллиона тонн мазута и 900 тысяч тонн авиационного топлива.

Что известно об атаке дронов на НПЗ в Москве

1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что БПЛА пытались атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод.

Сбили беспилотника в районе МНПЗ. Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет.

В сети же появились видео с масштабным пожаром на Московском НПЗ.

Пожар на НПЗ предоставлен максимальный номер сложности, сообщили в оперативных службах», — ТАСС. Впоследствии номер сложности пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне после атаки беспилотника снизили с 5-го до 2-го, — пишут росСМИ.

В тот же день под атакой оказались две теплоэлектростанции — в Подмосковье и в Тверской области. Всего дроны атаковали 14 регионов РФ.

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