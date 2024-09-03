На Московському НПЗ після атаки дронів призупинили роботу потужної установки

Московський НПЗ «Газпромнафта» тимчасово зупинив роботу установки комбінованої переробки «Євро+» після атаки дронів 1 вересня.
Головні тези:
- Після атаки дронів на Московський НПЗ було призупинено роботу установки комбінованої переробки «Євро+».
- Установка «Євро+» забезпечує близько 50% загальної потужності заводу з первинної переробки нафти.
- Внаслідок пожежі в Московському НПЗ виникли значні матеріальні збитки, проте загрози роботі заводу не було виявлено.
- Дрони також атакували дві теплоелектростанції у Підмосковʼї та Тверській області, а також інші об'єкти в 14 регіонах Росії.
На Московському НПЗ знизили половину потужностей виробництва
Як зазначає видання, завод планує відновити роботу установки «Євро+» через п'ять-шість днів після завершення ремонтних робіт.
Відомо, що установка «Євро+» забезпечує близько 50% загальної потужності заводу з первинної переробки нафти, оскільки її потужність із перегонки сирої нафти становить 6 мільйонів тонн на рік.
До складу комплексу «Євро+» входять також установка риформінгу з потужністю 1 мільйон тонн на рік і установка гідроочищення дизельного палива потужністю 2 мільйони тонн на рік.
У 2023 році Московський НПЗ переробив 11,6 мільйона тонн нафти, виробивши 2,6 мільйона тонн бензину, 3,3 мільйона тонн газойлю, 2,3 мільйона тонн мазуту та 900 тисяч тонн авіаційного палива.
Що відомо про атаку дронів на НПЗ у Москві
1 вересня мер Москви Сергій Собянін, заявив, що БпЛА намагалися атакувати Московський нафтопереробний завод.
Натомість у мережі зʼявилися відео з масштабною пожежею на Московському НПЗ.
У той же день під атакою також опинились дві теплоелектростанції — у Підмосковʼї та в Тверській області. Всього дрони атакували 14 регіонів РФ.
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