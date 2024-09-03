На Московському НПЗ після атаки дронів призупинили роботу потужної установки

На Московському НПЗ знизили половину потужностей виробництва

Як зазначає видання, завод планує відновити роботу установки «Євро+» через п'ять-шість днів після завершення ремонтних робіт.

Відомо, що установка «Євро+» забезпечує близько 50% загальної потужності заводу з первинної переробки нафти, оскільки її потужність із перегонки сирої нафти становить 6 мільйонів тонн на рік.

До складу комплексу «Євро+» входять також установка риформінгу з потужністю 1 мільйон тонн на рік і установка гідроочищення дизельного палива потужністю 2 мільйони тонн на рік.

У 2023 році Московський НПЗ переробив 11,6 мільйона тонн нафти, виробивши 2,6 мільйона тонн бензину, 3,3 мільйона тонн газойлю, 2,3 мільйона тонн мазуту та 900 тисяч тонн авіаційного палива.

Що відомо про атаку дронів на НПЗ у Москві

1 вересня мер Москви Сергій Собянін, заявив, що БпЛА намагалися атакувати Московський нафтопереробний завод.

Збили безпілотник у районі МНПЗ. Пошкоджень і постраждалих немає, загрози роботі МНПЗ немає. Поширити

Натомість у мережі зʼявилися відео з масштабною пожежею на Московському НПЗ.

Пожежі на НПЗ надано максимальний номер складності, повідомили в оперативних служба», — ТАРС. Згодом номер складності пожежі на Московському нафтопереробному заводі в Капотні після атаки безпілотника знизили з 5-го до 2-го, — пишуть росЗМІ. Поширити

У той же день під атакою також опинились дві теплоелектростанції — у Підмосковʼї та в Тверській області. Всього дрони атакували 14 регіонів РФ.