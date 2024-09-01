Дрони атакували НПЗ у Москві — відео

1 вересня дрони атакували дві ДРЕС у Московській і Тверській областях, а також московський НПЗ.

Що відомо про пожежу НПЗ у Москві

Як зазначається, 3 безпілотники нібито атакували територію Каширської ДРЕС.

Каширська ДРЕС розташована на березі Оки в місті Кашира Московської області.

Згодом зʼявилася інформація що про дві пожежі після атаки БпЛА у Тверській області — атаковано ДРЕС і газорозподільчу мережу, що розташована за кілька кілометрів від неї.

Так, після атаки БпЛА в Конаково Тверської області пожежа виникла біля місцевої ГРЕС і біля газорозподільної мережі (ГРМ) "Конаково", яка є технологічною частиною магістрального газопроводу "КГМО-Конаково".

Окрім цього мер Москви Сергій Собянін, заявив, що БпЛА намагалися атакувати Московський нафтопереробний завод.

Збили безпілотник у районі МНПЗ. Пошкоджень і постраждалих немає, загрози роботі МНПЗ немає. Поширити

Натомість у мережі зʼявляються відео з масштабною пожежею на Московському НПЗ.

Пожежі на НПЗ надано максимальний номер складності, повідомили в оперативних служба», — ТАРС. Згодом номер складності пожежі на Московському нафтопереробному заводі в Капотні після атаки безпілотника знизили з 5-го до 2-го, — пишуть росЗМІ. Поширити

Дрони масштабно атакували 15 областей Росії

Росіяни вже відзвітували, що в ніч на 1 вересня їхні області атакували 158 БпЛА літакового типу.

Над територією Курської області в нічний час було "знищено і перехоплено" 46 БпЛА, над територією Брянської області 34, над територією Воронезької області — 28, над територією Бєлгородської області — 14, вісім — над територією Рязанської області, два — над Москвою, сім — над Московською областю, п'ять — над територією Калузької області, чотири — над територією Липецької області, три — над територією Тульської області.

Ще по два БпЛА нібито збили над територіями Тамбовської та Смоленської областей, по одному — над територіями Орловської, Тверської та Іванівської областей.