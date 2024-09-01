Дроны атаковали НПЗ в Москве — видео

1 сентября дроны атаковали две ГРЭС в Московской и Тверской областях, а также московский НПЗ.
Главные тезисы
- Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод и газораспределительные сети в Московской и Тверской областях, вызвав пожары.
- Московский НПЗ и Каширская ГРЭС оказались под атакой беспилотников, что привело к серьезным последствиям.
- После атаки дронов на НПЗ Москвы и другие объекты в регионах России также оказались под угрозой.
- Около 158 беспилотников были перехвачены или уничтожены в течение ночи 1 сентября в различных регионах страны.
Что известно о пожаре НПЗ в Москве
Как отмечается, 3 беспилотника якобы атаковали территорию Каширской ГРЭС.
Каширская ГРЭС расположена на берегу Оки в Кашире Московской области.
Впоследствии появилась информация о двух пожарах после атаки БпЛА в Тверской области — атакована ГРЭС и газораспределительная сеть, расположенная в нескольких километрах от нее.
Так, после атаки БпЛА в Конаково Тверской области пожар возник возле местной ГРЭС и возле газораспределительной сети (ГРМ) "Конаково", являющейся технологической частью магистрального газопровода "КГМО-Конаково".
Кроме этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что БПЛА пытались атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод.
В сети же появляются видео с масштабным пожаром на Московском НПЗ.
Дроны масштабно атаковали 15 областей России
Россияне уже отчитались, что в ночь на 1 сентября их области атаковали 158 БпЛА самолетного типа.
Над территорией Курской области в ночное время было "уничтожено и перехвачено" 46 БпЛА, над территорией Брянской области 34, над территорией Воронежской области — 28, над территорией Белгородской области — 14, восемь — над территорией Рязанской области, два — над Москвой, над Московской областью, пять — над территорией Калужской области, четыре — над территорией Липецкой области, три — над территорией Тульской области.
Еще по два БпЛА якобы сбили над территориями Тамбовской и Смоленской областей, по одному над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей.
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