Дроны атаковали НПЗ в Москве — видео

1 сентября дроны атаковали две ГРЭС в Московской и Тверской областях, а также московский НПЗ.

Что известно о пожаре НПЗ в Москве

Как отмечается, 3 беспилотника якобы атаковали территорию Каширской ГРЭС.

Каширская ГРЭС расположена на берегу Оки в Кашире Московской области.

Впоследствии появилась информация о двух пожарах после атаки БпЛА в Тверской области — атакована ГРЭС и газораспределительная сеть, расположенная в нескольких километрах от нее.

Так, после атаки БпЛА в Конаково Тверской области пожар возник возле местной ГРЭС и возле газораспределительной сети (ГРМ) "Конаково", являющейся технологической частью магистрального газопровода "КГМО-Конаково".

Кроме этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что БПЛА пытались атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод.

Сбили беспилотника в районе МНПЗ. Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет. Поделиться

В сети же появляются видео с масштабным пожаром на Московском НПЗ.

Пожар на НПЗ предоставлен максимальный номер сложности, сообщили в оперативных службах», — ТАСС. Впоследствии номер сложности пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне после атаки беспилотника снизили с 5-го до 2-го, — пишут росСМИ. Поделиться

Дроны масштабно атаковали 15 областей России

Россияне уже отчитались, что в ночь на 1 сентября их области атаковали 158 БпЛА самолетного типа.

Над территорией Курской области в ночное время было "уничтожено и перехвачено" 46 БпЛА, над территорией Брянской области 34, над территорией Воронежской области — 28, над территорией Белгородской области — 14, восемь — над территорией Рязанской области, два — над Москвой, над Московской областью, пять — над территорией Калужской области, четыре — над территорией Липецкой области, три — над территорией Тульской области.

Еще по два БпЛА якобы сбили над территориями Тамбовской и Смоленской областей, по одному над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей.