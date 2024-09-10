Дрони атакували кілька областей РФ. У Підмосковʼї закрили аеропорти — відео

10 вересня у семи областях Росії заявили про масштабну атаку безпілотників. Зокрема у Підмосков'ї сталися пожежі у будинках, а в кількох аеропортах оголосили план "Килим".
Головні тези:
- У Підмосков'ї та ще в шести областях Росії сталися пожежі через роботу ППО.
- Московський мер та губернатор області повідомили про нібито збиття 14 безпілотників у різних районах.
- У результаті атаки дронів були закриті аеропорти Шереметьєво, Домодєдово та Внуково.
- Міноборона РФ повідомила про перехоплення 144 українських дронів, більшість з яких були збиті над Брянською областю.
Що відомо про масштабну “бавовну” у Росії
Мер Москви Сєргєй Собянін спочатку заявив, що безпілотники нібито збили у міських округах Подольськ, Раменське, Люберці, Домодєдово і Коломна.
Пізніше Собянін написав, що міському окрузі Домодєдово ППО нібито збила ще два безпілотники, які летіли на Москву.
Як стверджує влада Московської області, загалом ППО збила "14 безпілотників у міських округах Подільськ, Раменське, Люберці, Домодєдово та Коломна"
Російські чиновники також заявили про роботи з усування наслідки падіння начебто уламків збитого безпілотника в районі аеропорту "Жуковський" (Раменське). Проте в мережі зʼявилися кадри пожеж на летовищі.
Російські ЗМІ повідомили, що аеропорти "Шереметьєво", "Домодєдово" і "Внуково" закриті, оголошено план "Ковер".
Також у місті Раменське на тлі роботи ППО сталися падіння безпілотників у три багатоповерхівки: на Спортивному проїзді, на вулицях Високовольтна та Фабрична. Через це у будинках сталися пожежі.
Губернатор Московської області заявив вранці, що "за уточненими даними, у будинку на Спортивному проїзді постраждали троє людей”.
Також Собянін повідомив про падіння уламків БПЛА на територію приватного домоволодіння у Троїцькому адміністративному окрузі Москви.
У Міноборони РФ відзвітували про нібито збиття 144 дронів
Найбільше дронів нібито збили над територією Брянської області – 72.
20 безпілотників нібито знищили над Московською областю, 14 – над Курською, 13 – над Тульською, 8 – над Бєлгородською, 7 – над Калузькою, 5 – над Воронезькою, 4 – над Липецькою областю та 1 – над Орловською областю.
Про жодні наслідки атаки російське Міноборони традиційно не повідомляє.
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