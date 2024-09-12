У РФ дрони другий день атакують військовий аеродром "Оленья"

Росіяни знову скаржаться на атаку дронів у Мурманській області РФ. Зокрема на території регіону розташований аеродром "Оленья".

Аеродром “Оленья” в Росії другий день атакують дрони

Як зазначають росЗМІ, Через атаку дронів у двох аеропортах Мурманської області ("Мурмаші" та "Хібіни") ввели план "Килим".

Окрім цього, нібито, два дрони було збито за 7 кілометрів від аеродрому "Оленя" в Оленегорську.

Нагадаємо, на цьому аеродромі базуються бомбардувальники Ту-22М3. З аеродрому “Оленья” російська стратегічна авіація регулярно злітає для ударів крилатими ракетами по Україні.

Що відомо про вибухи у Мурманській області РФ 11 вересня

Як повідомляють росЗМІ, безпілотники виявили в районі Сєвєроморська. Після цього на всьому Кольському півострові було введено обмеження на польоти.

Зазначається, що у Сєвєроморську розташована головна військово-морська база Північного флоту РФ. Зокрема на території регіону, як й згадувалось вище, знаходиться аеродром "Оленья"

Губернатор Мурманської області Андрій Чибіс, своєю чергою, підтвердив інформацію щодо атаки безпілотників, але не уточнив їх кількість.

Також він додав, що було зачинено два аеропорти — Мурманська й Апатитів.

Нагадаємо, у липні дрони ГУР уразили бомбардувальник ТУ-22М3 на аеродромі “Оленья”.

Як заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов, внаслідок вибуху на військовому аеродромі “Оленья” в Мурманській області Росії було пошкоджено два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3.