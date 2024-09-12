У РФ дрони другий день атакують військовий аеродром "Оленья"

Росіяни знову скаржаться на атаку дронів у Мурманській області РФ. Зокрема на території регіону розташований аеродром "Оленья".
Головні тези:
- Дрони протягом другого дня атакують військовий аеродром “Оленья” в Мурманській області Росії.
- Атаки дронів спричинили введення плану “Килим” у двох аеропортах Мурманської області та обмеження польотів на Кольському півострові.
- Головна військово-морська база Північного флоту РФ у Сєвєроморську також виявилася під загрозою через події з дронами.
Аеродром “Оленья” в Росії другий день атакують дрони
Як зазначають росЗМІ, Через атаку дронів у двох аеропортах Мурманської області ("Мурмаші" та "Хібіни") ввели план "Килим".
Окрім цього, нібито, два дрони було збито за 7 кілометрів від аеродрому "Оленя" в Оленегорську.
Нагадаємо, на цьому аеродромі базуються бомбардувальники Ту-22М3. З аеродрому “Оленья” російська стратегічна авіація регулярно злітає для ударів крилатими ракетами по Україні.
Що відомо про вибухи у Мурманській області РФ 11 вересня
Як повідомляють росЗМІ, безпілотники виявили в районі Сєвєроморська. Після цього на всьому Кольському півострові було введено обмеження на польоти.
Зазначається, що у Сєвєроморську розташована головна військово-морська база Північного флоту РФ. Зокрема на території регіону, як й згадувалось вище, знаходиться аеродром "Оленья"
Губернатор Мурманської області Андрій Чибіс, своєю чергою, підтвердив інформацію щодо атаки безпілотників, але не уточнив їх кількість.
Також він додав, що було зачинено два аеропорти — Мурманська й Апатитів.
Нагадаємо, у липні дрони ГУР уразили бомбардувальник ТУ-22М3 на аеродромі “Оленья”.
Як заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов, внаслідок вибуху на військовому аеродромі “Оленья” в Мурманській області Росії було пошкоджено два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3.
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