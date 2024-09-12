У РФ дрони другий день атакують військовий аеродром "Оленья"
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У РФ дрони другий день атакують військовий аеродром "Оленья"

У РФ дрони другий день атакують військовий аеродром "Оленья"
Джерело:  online.ua

Росіяни знову скаржаться на атаку дронів у Мурманській області РФ. Зокрема на території регіону розташований аеродром "Оленья".

Головні тези:

  • Дрони протягом другого дня атакують військовий аеродром “Оленья” в Мурманській області Росії.
  • Атаки дронів спричинили введення плану “Килим” у двох аеропортах Мурманської області та обмеження польотів на Кольському півострові.
  • Головна військово-морська база Північного флоту РФ у Сєвєроморську також виявилася під загрозою через події з дронами.

Аеродром “Оленья” в Росії другий день атакують дрони

Як зазначають росЗМІ, Через атаку дронів у двох аеропортах Мурманської області ("Мурмаші" та "Хібіни") ввели план "Килим".

Окрім цього, нібито, два дрони було збито за 7 кілометрів від аеродрому "Оленя" в Оленегорську.

Нагадаємо, на цьому аеродромі базуються бомбардувальники Ту-22М3. З аеродрому “Оленья” російська стратегічна авіація регулярно злітає для ударів крилатими ракетами по Україні. 

Що відомо про вибухи у Мурманській області РФ 11 вересня

Як повідомляють росЗМІ, безпілотники виявили в районі Сєвєроморська. Після цього на всьому Кольському півострові було введено обмеження на польоти.

Зазначається, що у Сєвєроморську розташована головна військово-морська база Північного флоту РФ. Зокрема на території регіону, як й згадувалось вище, знаходиться аеродром "Оленья"

Губернатор Мурманської області Андрій Чибіс, своєю чергою, підтвердив інформацію щодо атаки безпілотників, але не уточнив їх кількість.

Також він додав, що було зачинено два аеропорти — Мурманська й Апатитів.

Нагадаємо, у липні дрони ГУР уразили бомбардувальник ТУ-22М3 на аеродромі “Оленья”.

Як заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов, внаслідок вибуху на військовому аеродромі “Оленья” в Мурманській області Росії було пошкоджено два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3.

Більше того, можу повідомити, що йде мова про пошкодження двох бортів Ту-22М3. І є відповідні номери бортові — борт №33 і борт №31. Борт №33 — це пробоїни верхньої частини фюзеляжу. І борт №31 — це також певні пошкодження, — заявив Юсов

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