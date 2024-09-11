Дрони атакували Мурманську область РФ — в районі аеродрому "Оленья" вибухи

Росіяни скаржаться на атаку дронів у Мурманській області РФ. Зокрема на території регіону розташований аеродром "Оленья".
Головні тези:
- Дрони атакували Мурманську область РФ, спричинивши вибухи на аеродромі “Оленья”.
- Скарги росіян на атаки безпілотників у Мурманській області викликали обмеження на польоти по всьому Кольському півострові.
- Губернатор Мурманської області підтвердив інформацію про атаки дронів і зачинення двох аеропортів в регіоні.
- Представник ГУР МОУ раніше розповів про пошкодження стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 внаслідок вибуху на аеродромі “Оленья”.
Що відомо про вибухи у Мурманській області РФ
Як повідомляють росЗМІ, безпілотники виявили в районі Сєвєроморська. Після цього на всьому Кольському півострові було введено обмеження на польоти.
Зазначається, що у Сєвєроморську розташована головна військово-морська база Північного флоту РФ. Зокрема на території регіону, як й згадувалось вище, знаходиться аеродром "Оленья"
Губернатор Мурманської області Андрій Чибіс, своєю чергою, підтвердив інформацію щодо атаки безпілотників, але не уточнив їх кількість.
Також він додав, що наразі було зачинено два аеропорти — Мурманська й Апатитів.
Попередні атаки на аеродром "Оленья"
Як відомо, раніше ширилася інформація про те, що атака на військовий аеродром «Оленья», «Дягілево» і в Енгельсі Саратовської області РФ відбулася вночі і вранці 27 липня 2024 року.
Як заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов, внаслідок вибуху на військовому аеродромі “Оленья” в Мурманській області Росії було пошкоджено два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3.
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