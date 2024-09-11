Дрони атакували Мурманську область РФ — в районі аеродрому "Оленья" вибухи

Росіяни скаржаться на атаку дронів у Мурманській області РФ. Зокрема на території регіону розташований аеродром "Оленья".

Що відомо про вибухи у Мурманській області РФ

Як повідомляють росЗМІ, безпілотники виявили в районі Сєвєроморська. Після цього на всьому Кольському півострові було введено обмеження на польоти.

Зазначається, що у Сєвєроморську розташована головна військово-морська база Північного флоту РФ. Зокрема на території регіону, як й згадувалось вище, знаходиться аеродром "Оленья"

Губернатор Мурманської області Андрій Чибіс, своєю чергою, підтвердив інформацію щодо атаки безпілотників, але не уточнив їх кількість.

Також він додав, що наразі було зачинено два аеропорти — Мурманська й Апатитів.

На нашу область відбуваються нальоти ворожих безпілотників. Тому прошу з розумінням ставитись до ряду тимчасових обмежень, які нам доводиться запроваджувати. Усі необхідні заходи щодо підвищення безпеки вживаються, а ППО працює зі знищення ворожих безпілотників, — заявив Чібіс. Поширити

Попередні атаки на аеродром "Оленья"

Як відомо, раніше ширилася інформація про те, що атака на військовий аеродром «Оленья», «Дягілево» і в Енгельсі Саратовської області РФ відбулася вночі і вранці 27 липня 2024 року.

Як заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов, внаслідок вибуху на військовому аеродромі “Оленья” в Мурманській області Росії було пошкоджено два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3.