Дроны атаковали Мурманская область РФ — в районе аэродрома "Оленья" взрывы
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Дроны атаковали Мурманская область РФ — в районе аэродрома "Оленья" взрывы

Дроны атаковали Мурманская область РФ — в районе аэродрома "Оленья" взрывы
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Источник:  online.ua

Россияне жалуются на атаку дронов в Мурманской области РФ. В частности, на территории региона расположен аэродром "Оленья".

Главные тезисы

  • Атака дронов на Мурманскую область вызвала опасения у россиян, затронув военно-морскую базу и аэродром Оленья.
  • Проведены временные ограничения на полеты в связи с обнаружением беспилотников в районе Североморска, где расположена военная база Северного флота.
  • ПВО принимает меры по уничтожению дронов, губернатор подтвердил наличие атаки, но не уточнил детали.
  • Предыдущие атаки на аэродром Оленья привели к повреждению стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.

Что известно о взрывах в Мурманской области РФ

Как сообщают росСМИ, беспилотники обнаружили в районе Североморска. После этого на всем Кольском полуострове были введены ограничения на полеты.

Отмечается, что в Североморске находится главная военно-морская база Северного флота РФ. В частности, на территории региона, как и упоминалось выше, находится аэродром "Оленья"

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в свою очередь, подтвердил информацию об атаке беспилотников, но не уточнил их количество.

Также он добавил, что в настоящее время были закрыты два аэропорта — Мурманская и Апатитов.

На нашу область проходят налеты вражеских беспилотников. Поэтому прошу с пониманием относиться к ряду временных ограничений, которые нам приходится вводить. Все необходимые меры по повышению безопасности предпринимаются, а ПВО работает по уничтожению вражеских беспилотников, — заявил Чибис.

Предыдущие атаки на аэродром "Оленья"

Как известно, ранее шла информация о том, что атака на военный аэродром «Оленья», «Дягилево» и в Энгельсе Саратовской области РФ произошла ночью и утром 27 июля 2024 года.

Как заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов, в результате взрыва на военном аэродроме "Оленья" в Мурманской области России были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3.

Более того, могу сообщить, что речь идет о повреждении двух бортов Ту-22М3. И есть соответствующие номера бортовые — борт №33 и борт №31. Борт №33 — это пробоины верхней части фюзеляжа. И борт №31 — это также определенные повреждения, — заявил Юсов.

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