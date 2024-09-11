Дроны атаковали Мурманская область РФ — в районе аэродрома "Оленья" взрывы

Россияне жалуются на атаку дронов в Мурманской области РФ. В частности, на территории региона расположен аэродром "Оленья".
Главные тезисы
- Атака дронов на Мурманскую область вызвала опасения у россиян, затронув военно-морскую базу и аэродром Оленья.
- Проведены временные ограничения на полеты в связи с обнаружением беспилотников в районе Североморска, где расположена военная база Северного флота.
- ПВО принимает меры по уничтожению дронов, губернатор подтвердил наличие атаки, но не уточнил детали.
- Предыдущие атаки на аэродром Оленья привели к повреждению стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.
Что известно о взрывах в Мурманской области РФ
Как сообщают росСМИ, беспилотники обнаружили в районе Североморска. После этого на всем Кольском полуострове были введены ограничения на полеты.
Отмечается, что в Североморске находится главная военно-морская база Северного флота РФ. В частности, на территории региона, как и упоминалось выше, находится аэродром "Оленья"
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в свою очередь, подтвердил информацию об атаке беспилотников, но не уточнил их количество.
Также он добавил, что в настоящее время были закрыты два аэропорта — Мурманская и Апатитов.
Предыдущие атаки на аэродром "Оленья"
Как известно, ранее шла информация о том, что атака на военный аэродром «Оленья», «Дягилево» и в Энгельсе Саратовской области РФ произошла ночью и утром 27 июля 2024 года.
Как заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов, в результате взрыва на военном аэродроме "Оленья" в Мурманской области России были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3.
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