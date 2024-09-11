Дроны атаковали Мурманская область РФ — в районе аэродрома "Оленья" взрывы

Россияне жалуются на атаку дронов в Мурманской области РФ. В частности, на территории региона расположен аэродром "Оленья".

Что известно о взрывах в Мурманской области РФ

Как сообщают росСМИ, беспилотники обнаружили в районе Североморска. После этого на всем Кольском полуострове были введены ограничения на полеты.

Отмечается, что в Североморске находится главная военно-морская база Северного флота РФ. В частности, на территории региона, как и упоминалось выше, находится аэродром "Оленья"

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в свою очередь, подтвердил информацию об атаке беспилотников, но не уточнил их количество.

Также он добавил, что в настоящее время были закрыты два аэропорта — Мурманская и Апатитов.

На нашу область проходят налеты вражеских беспилотников. Поэтому прошу с пониманием относиться к ряду временных ограничений, которые нам приходится вводить. Все необходимые меры по повышению безопасности предпринимаются, а ПВО работает по уничтожению вражеских беспилотников, — заявил Чибис. Поделиться

Предыдущие атаки на аэродром "Оленья"

Как известно, ранее шла информация о том, что атака на военный аэродром «Оленья», «Дягилево» и в Энгельсе Саратовской области РФ произошла ночью и утром 27 июля 2024 года.

Как заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов, в результате взрыва на военном аэродроме "Оленья" в Мурманской области России были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3.