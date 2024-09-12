В РФ дроны второй день атакуют военный аэродром "Оленья"

Россияне снова жалуются на атаку дронов в Мурманской области РФ. В частности, на территории региона расположен аэродром "Оленья".

Аэродром "Оленья" в России второй день атакуют дроны

Как отмечают росСМИ, Из-за атаки дронов в двух аэропортах Мурманской области ("Мурмаши" и "Хибины") ввели план "Ковёр".

Кроме этого, якобы, два дрона были сбиты в 7 километрах от аэродрома "Оленя" в Оленегорске.

Напомним, на этом аэродроме базируются бомбардировщики Ту-22М3. С аэродрома Оленья российская стратегическая авиация регулярно взлетает для ударов крылатыми ракетами по Украине.

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Как сообщают росСМИ, беспилотники обнаружили в районе Североморска. После этого на всем Кольском полуострове были введены ограничения на полеты.

Отмечается, что в Североморске находится главная военно-морская база Северного флота РФ. В частности, на территории региона, как и упоминалось выше, находится аэродром "Оленья"

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в свою очередь, подтвердил информацию об атаке беспилотников, но не уточнил их количество.

Также он добавил, что были закрыты два аэропорта — Мурманская и Апатитов.

Напомним, в июле дроны ГУР поразили бомбардировщик ТУ-22М3 на аэродроме "Оленья".

Как заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов, в результате взрыва на военном аэродроме "Оленья" в Мурманской области России были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3.