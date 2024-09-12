В РФ дроны второй день атакуют военный аэродром "Оленья"
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В РФ дроны второй день атакуют военный аэродром "Оленья"

В РФ дроны второй день атакуют военный аэродром "Оленья"
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Источник:  online.ua

Россияне снова жалуются на атаку дронов в Мурманской области РФ. В частности, на территории региона расположен аэродром "Оленья".

Главные тезисы

  • Дроны продолжают атаковать аэродром “Оленья” в Мурманской области, что привело к введению плана “Ковёр” в двух аэропортах региона.
  • Стратегические бомбардировщики Ту-22М3, базирующиеся на аэродроме “Оленья”, регулярно выполняют удары крылатыми ракетами по Украине.
  • В результате атаки дронов на аэродроме “Оленья” повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3 с заполненными номерами бортов: №33 и №31.
  • Инцидент с дронами произошел в районе Североморска, где находится главная военно-морская база Северного флота РФ, вызвав введение ограничений на полеты по всему Кольскому полуострову.

Аэродром "Оленья" в России второй день атакуют дроны

Как отмечают росСМИ, Из-за атаки дронов в двух аэропортах Мурманской области ("Мурмаши" и "Хибины") ввели план "Ковёр".

Кроме этого, якобы, два дрона были сбиты в 7 километрах от аэродрома "Оленя" в Оленегорске.

Напомним, на этом аэродроме базируются бомбардировщики Ту-22М3. С аэродрома Оленья российская стратегическая авиация регулярно взлетает для ударов крылатыми ракетами по Украине.

Что известно о взрывах в Мурманской области РФ 11 сентября

Как сообщают росСМИ, беспилотники обнаружили в районе Североморска. После этого на всем Кольском полуострове были введены ограничения на полеты.

Отмечается, что в Североморске находится главная военно-морская база Северного флота РФ. В частности, на территории региона, как и упоминалось выше, находится аэродром "Оленья"

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в свою очередь, подтвердил информацию об атаке беспилотников, но не уточнил их количество.

Также он добавил, что были закрыты два аэропорта — Мурманская и Апатитов.

Напомним, в июле дроны ГУР поразили бомбардировщик ТУ-22М3 на аэродроме "Оленья".

Как заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов, в результате взрыва на военном аэродроме "Оленья" в Мурманской области России были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3.

Более того, могу сообщить, что речь идет о повреждении двух бортов Ту-22М3. Есть соответствующие номера бортовые — борт №33 и борт №31. Борт №33 — это пробоины верхней части фюзеляжа. И борт №31 — это также определенные повреждения, — заявил Юсов.

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