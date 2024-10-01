Партизаны подорвали российских оккупантов в оккупированном Мелитополе

Украинское подполье продолжает активно уничтожать российских захватчиков на временно оккупированных территориях. О новой успешной операции сообщает ГУР МОУ.

Партизаны продолжают борьбу за освобождение Мелитополя

Украинским партизанам удалось реализовать новую успешную операцию 1 октября — в День защитников и защитниц Украины.

Как сообщает украинская разведка, у завода автотракторных запчастей во временно оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль ВАЗ 2110.

Согласно последним данным, на момент взрыва в салоне находились три солдата РФ.

Что важно понимать, операция по ликвидации российских оккупантов, причастных к жестокому террору местного населения, была осуществлена украинскими подпольщиками при координации разведки.

Агентам ГУР удалось устроить захватчикам "минную ловушку".

Главное управление разведки Украины напоминает, что каждого военного преступника ждет справедливое возмездие.

Потери армии РФ по состоянию на 1 октября 2024 года

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1370 российских захватчиков, а по технике уничтожено: