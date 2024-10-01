Солдаты РФ одновременно расстреляли 16 украинских военнопленных

Офис генерального прокурора Украины официально подтвердил, что российские захватчики расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении. Это самый массовый из известных случаев казни бойцов Сил обороны Украины.
Главные тезисы
- Российские солдаты совершили самый массовый из известных случаев казни украинских военнопленных.
- Украинский генпрокурор Андрей Костин считает это преступление продолжением целенаправленной политики российского военного и политического руководства.
- Донецкая областная прокуратура уже начала досудебное расследование.
Россияне совершили еще одно шокирующее военное преступление
1 октября в сети было опубликовано видео, на котором зафиксирован расстрел российскими оккупантами 16 украинских военнослужащих.
Согласно последним данным, это произошло в районе сел Николаевка и Сухой Яр Покровского района.
Как заявил украинский генпрокурор Андрей Костин, это самый массовый известный случай казни украинских военнопленных на линии фронта.
Он также напомнил, что это целенаправленная политика российского военного и политического управления.
Кроме того, сообщается, что при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Украинский омбудсман уже отреагировал на массовую казнь украинских защитников
Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что будет добиваться реакции со стороны международного сообщества на новое военное преступление РФ.
Дмитрий Лубинец также добавил, что сообщил письмами об очередном российском преступлении ООН и МККК.
По его словам, системность преступлений над украинскими военнопленными должна быть прекращена, а совершающие их — понести ответственность.
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