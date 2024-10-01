Солдаты РФ одновременно расстреляли 16 украинских военнопленных

Офис генерального прокурора Украины официально подтвердил, что российские захватчики расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении. Это самый массовый из известных случаев казни бойцов Сил обороны Украины.

Россияне совершили еще одно шокирующее военное преступление

1 октября в сети было опубликовано видео, на котором зафиксирован расстрел российскими оккупантами 16 украинских военнослужащих.

Согласно последним данным, это произошло в районе сел Николаевка и Сухой Яр Покровского района.

На обнародованном видео зафиксировано, как под контролем врага военнослужащие ВСУ, взятые в плен, вышли из лесопосадки. После того, как они выстроились в шеренгу, оккупанты умышленно открыли по ним огонь на поражение. Раненых, которые подавали признаки жизни, добили вплотную автоматной очередью, сказано в сообщении. Поделиться

Как заявил украинский генпрокурор Андрей Костин, это самый массовый известный случай казни украинских военнопленных на линии фронта.

Он также напомнил, что это целенаправленная политика российского военного и политического управления.

Кроме того, сообщается, что при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Украинский омбудсман уже отреагировал на массовую казнь украинских защитников

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что будет добиваться реакции со стороны международного сообщества на новое военное преступление РФ.

Это 16 солдат, которые, согласно Женевским конвенциям, должны были быть защищены стороной, которая берет их в плен. Однако страна-изверг в очередной раз нарушила Женевские конвенции и с новыми масштабами прибегает к казням военнопленных. Дмитрий Лубинец Уполномоченный ВРУ по правам человека

Дмитрий Лубинец также добавил, что сообщил письмами об очередном российском преступлении ООН и МККК.