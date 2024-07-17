Российские офицеры расстреляли командира роты за сопротивление — перехват ГУР

Во время разговора с отцом военнослужащий Российской Федерации рассказал о российском командире, которого убили свои же офицеры за несовпадение во взглядах и неповиновении.
Главные тезисы
- В России произошел расстрел командира роты за несогласие с офицерами и неповиновение.
- Перехваченные разговоры говорят о возможной эвакуации военных из Белгорода.
- Украине разрешено применять западное оружие, включая системы HIMARS, по территории России.
- Эксперты подтвердили применение украинского вооружения по территории Белгородской области.
Россияне ликвидировали своего командира роты
По словам военного РФ данный командир берег свой личный состав и переживал за ребят, из-за чего у него и возникли недоразумения с офицерами РФ, которые просто застрелили его.
РФ начала эвакуировать своих военных из Белгорода
ГУР перехватило разговор россиян о том, что из Белгорода якобы эвакуируют военных РФ.
Как известно, Украине разрешили бить по территории России западным оружием, в том числе американскими системами HIMARS.
Ранее аналитик OSINTdefender подтвердил применение РСЗО HIMARS по объектам на территории Белгородской области. Он идентифицировал их как управляемые реактивные снаряды GMLRS, запускаемые с M142 HIMARS.
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