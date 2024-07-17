Российские офицеры расстреляли командира роты за сопротивление — перехват ГУР

Во время разговора с отцом военнослужащий Российской Федерации рассказал о российском командире, которого убили свои же офицеры за несовпадение во взглядах и неповиновении.

Россияне ликвидировали своего командира роты

По словам военного РФ данный командир берег свой личный состав и переживал за ребят, из-за чего у него и возникли недоразумения с офицерами РФ, которые просто застрелили его.

Командира убили. Хорош был командир. Жалел всех. 11 шаровых ранений, — объяснил российский военный. Поделиться

РФ начала эвакуировать своих военных из Белгорода

ГУР перехватило разговор россиян о том, что из Белгорода якобы эвакуируют военных РФ.

Из Белгорода людей выводят. Ну, я так поняла. И мобилизованных, и этих срочников, и контрактников, и ближайших живущих рядом. Понял? Где не могут отразить. Ну, короче, что-нибудь будет, я так понимаю, — говорит россиянка в перехваченном разговоре. Поделиться

Как известно, Украине разрешили бить по территории России западным оружием, в том числе американскими системами HIMARS.

Ранее аналитик OSINTdefender подтвердил применение РСЗО HIMARS по объектам на территории Белгородской области. Он идентифицировал их как управляемые реактивные снаряды GMLRS, запускаемые с M142 HIMARS.