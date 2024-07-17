ВСУ отразили 99 штурмов армии РФ в течение суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 17.07.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северском направлении российский агрессор продолжает попытки улучшить тактическое положение недалеко от Спорного, Выемки, Федоровки и Верхнекаменского. Количество боеприкосновений за сегодня выросло до пяти. Две атаки наши воины отбили, три — пока продолжаются. Управляемую авиабомбу оккупанты сбросили в район Доброполья.

На Лиманском направлении с начала суток зафиксировано шесть штурмовых действий врага, половина из которых успешно отбита нашими защитниками. Вблизи Торского и Макеевки продолжаются боестолкновения.

Увеличилась интенсивность штурмовых действий российских кафиров на Купянском направлении. Восемь раз противник атаковал позиции наших подразделений. В частности, неподалеку от Синьковки, Андреевки и Стельмаховки. У последней еще продолжаются бои в двух локациях. Террористы ударили по вооружению армейской авиации неуправляемыми ракетами по Синьковке.

На Харьковском направлении враг атакует при поддержке авиации, нанес уже шесть авиаударов управляемыми авиабомбами. Количество боеприкосновений с начала суток возросло до 15. Все свои усилия оккупанты сконцентрировали в районах Глубокого и Волчанска. Атаковали небольшими группами, в мотострелковое отделение. В настоящее время идет один бой неподалеку от Глубокого, все остальные вражеские атаки остановлены. Потери захватчиков уточняются.

На Краматорском направлении кафиры штурмуют Часов Яр при поддержке авиации — применили по городу три КАБа. Еще два штурма, возле Андреевки и Новомаркового, отбиты.

На Торецком направлении количество вражеских атак возросло до 17. Сосредоточение усилий врага отмечается в сторону Северного и Нью-Йорка. Идут бои. Оккупанты бомбили Торецк и Северное — нанесли три авиаудара.

Активнен противник сегодня в Покровском направлении. В настоящее время зафиксировано 21 боеприкосновение. Четыре из них еще продолжаются недалеко от Новоалександровки и Карловки. Районы Александрополя и Уманского оккупанты пять раз обстреляли неуправляемыми авиационными ракетами.

Продолжаются бои в двух локациях вблизи Красногоровки. Кроме того, враг атаковал в районах Георгиевки и Прасковьевки на Кураховском направлении. По уточненной информации, за сегодняшний день в направлении в целом зафиксировано 12 атак оккупационной армии.

На Времивском направлении враг дважды проводил штурмы у Константиновки. Также бил шестью КАБами по Екатериновке, а неуправляемыми авиаракетами дважды по району Урожайного.

На Ореховском направлении противник активизировался — провел восемь атак в районах Новодаровки, Малой Токмачки и Новоандреевки. Кроме того, захватчики выпустили около ста неуправляемых авиаракет в направлениях Гуляйполя, Лобкового, Ровно, Каменского и Пятихаток.