ВСУ уничтожили более 1100 окупантов и 43 артсистемы РФ в течение суток

Потери России в войне против Украины за сутки с 16 на 17 июля составляют 1110 окупантов, 11 танков и 43 артиллерийские системы.
Главные тезисы
- Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения составили более 562 тыс. человек.
- Армия РФ использует авиационные удары, дроны-камикадзе и артиллерию для атак на позиции ВСУ и гражданские населенные пункты Украины.
- Интенсивные бои произошли в Харьковском, Лиманском, Краматорском, Торецком и Покровском направлениях.
Что известно о потерях РФ в войне против Украины
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.07.24 ориентировочно составили:
личного состава – около 562510 (+1110) человек,
танков ‒ 8238 (+11) ед,
боевых бронированных машин 15871 (+9) ед,
артиллерийских систем – 15411 (+43) ед,
РСЗО – 1120 (+1) ед,
средств ПВО ‒ 893 (+1) ед,
самолетов – 361 (+0) ед,
вертолетов – 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 12224 (+31),
крылатых ракет ‒ 2398 (+0),
кораблей /катеров ‒ 28 (+0) ед,
подлодок - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 20741 (+61) ед,
специальной техники ‒ 2586 (+9)
Какая ситуация на фронте по состоянию на утро 17 июля
За прошедшие сутки зафиксировано 112 боевых столкновений.
По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением шести ракет, а также 71 авиаудар, сбросив 119 КАБ. Кроме этого, произвел более 4300 обстрелов, из них 121 – из реактивных систем залпового огня.
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления БПЛА и ЗРК Бук.
На Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.
На Купянском направлении количество атак в сутки составило девять. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Андреевки, Песчаного, Берестового и Степной Новоселовки.
На Лиманском направлении враг атаковал девять раз неподалеку от Грековки, Макеевки и Невского.
На Северском направлении украинские защитники отражали 11 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Спорного, Выемки, Переездного и Северного.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали семь раз в районах Временного Яра, Клещиевки и Опросного.
На Торецком направлении враг совершил 11 атак недалеко от Северного, Нью-Йорка и Торецкая.
На Покровском направлении наши защитники отразили 24 штурмовых действия в районах населенных пунктов Прогресс, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиново, Новоселовка Первая и Уманское, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Новоалександровки.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 23 атаки у Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
На Времивском направлении враг совершил шесть штурмов наших позиций недалеко от Водяного.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты и дальше пытаются выбить украинские подразделения с позиций.
На Приднепровском направлении произошло одно враждебное штурмовое действие вблизи Казачьих Лагерей.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага – не выявлено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-