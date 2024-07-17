ВСУ уничтожили более 1100 окупантов и 43 артсистемы РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1100 окупантов и 43 артсистемы РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Потери России в войне против Украины за сутки с 16 на 17 июля составляют 1110 окупантов, 11 танков и 43 артиллерийские системы.

Главные тезисы

  • Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения составили более 562 тыс. человек.
  • Армия РФ использует авиационные удары, дроны-камикадзе и артиллерию для атак на позиции ВСУ и гражданские населенные пункты Украины.
  • Интенсивные бои произошли в Харьковском, Лиманском, Краматорском, Торецком и Покровском направлениях.

Что известно о потерях РФ в войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 562510 (+1110) человек,

  • танков ‒ 8238 (+11) ед,

  • боевых бронированных машин 15871 (+9) ед,

  • артиллерийских систем – 15411 (+43) ед,

  • РСЗО – 1120 (+1) ед,

  • средств ПВО ‒ 893 (+1) ед,

  • самолетов – 361 (+0) ед,

  • вертолетов – 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12224 (+31),

  • крылатых ракет ‒ 2398 (+0),

  • кораблей /катеров ‒ 28 (+0) ед,

  • подлодок - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн – 20741 (+61) ед,

  • специальной техники ‒ 2586 (+9)

Потери РФ

Какая ситуация на фронте по состоянию на утро 17 июля

За прошедшие сутки зафиксировано 112 боевых столкновений.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением шести ракет, а также 71 авиаудар, сбросив 119 КАБ. Кроме этого, произвел более 4300 обстрелов, из них 121 – из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления БПЛА и ЗРК Бук.

На Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении количество атак в сутки составило девять. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Андреевки, Песчаного, Берестового и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз неподалеку от Грековки, Макеевки и Невского.

На Северском направлении украинские защитники отражали 11 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Спорного, Выемки, Переездного и Северного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали семь раз в районах Временного Яра, Клещиевки и Опросного.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак недалеко от Северного, Нью-Йорка и Торецкая.

На Покровском направлении наши защитники отразили 24 штурмовых действия в районах населенных пунктов Прогресс, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиново, Новоселовка Первая и Уманское, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Новоалександровки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 23 атаки у Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении враг совершил шесть штурмов наших позиций недалеко от Водяного.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты и дальше пытаются выбить украинские подразделения с позиций.

На Приднепровском направлении произошло одно враждебное штурмовое действие вблизи Казачьих Лагерей.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага – не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

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