ВСУ уничтожили более 1100 окупантов и 58 артсистем РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1100 окупантов и 58 артсистем РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Потери России в войне против Украины за сутки с 12 на 13 июля составляют 1120 окупантов, 8 танков и 58 артиллерийских систем.

Главные тезисы

  • Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения составляют более 500 тыс. человек.
  • Армия РФ использует авиационные удары, дроны-камикадзе и артиллерию для атак на позиции ВСУ и гражданские населенные пункты Украины.
  • Интенсивные бои произошли на Харьковском, Лиманском, Краматорском, Торецком и Покровском направлениях.

Что известно о потерях РФ в войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 557770 (+1120) человек,

  • танков - 8199 (+8) ед,

  • боевых бронированных машин - 15779 (+24) ед,

  • артиллерийских систем - 15216 (+58) ед,

  • РСЗО - 1119 (+0) ед,

  • средств ПВО - 889 (+1) ед,

  • самолетов - 361 (+0) ед,

  • вертолетов - 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12069 (+34),

  • крылатых ракет - 2397 (+0),

  • кораблей /катеров - 28 (+0) ед,

  • подводных лодок - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 20461 (+52) ед,

  • специальной техники - 2556 (+13)

Утраты армии РФ

Какая ситуация на фронте по состоянию на 12 - 13 июля

Оперативная информация по состоянию на вечер 12 июля по поводу российского вторжения.

С начала суток произошло 136 боевых столкновений. Горячей оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг активен на Кураховском и Торецком направлениях.

В течение суток противник нанес по территории Украины 45 авиационных ударов (задействовал, в том числе 58 КАБов), использовал для поражения 429 дронов-камикадзе. Совершил 3408 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении враг 11 раз атаковал неподалеку от Глубокого, Волчанска, Старицы и Липцев. Все попытки противника были безуспешны.

На Купянском направлении враг в течение дня шесть раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку от Синьковки. Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового. Три атаки противника уже успешно отражены Силами обороны.

На Лиманском направлении сегодня враг достаточно активен – атаковал 16 раз в районах Невского, Серебрянского леса, Макеевки, Тернов и Торского.

На Северском направлении враг четыре раза в течение дня пытался прорвать нашу оборону в районах Белогоровки, Раздолевки и Выемки.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в 11 боевых столкновений. Девять атак в районах Ивановского, Андреевки и Временного Яра захлебнулись.

На Торецком направлении наши войска отражали 19 атак противника вблизи Торецкого, Северного, Железного, Нью-Йорка. 14 атак отбиты, противник успеха не имел, продолжаются бои.

Наибольшую активность враг проявил сегодня в Покровском направлении. Всего, с начала суток, оккупанты 40 раз пытались вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Александрополь, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Лозоватское, Сокол, Яснобродовка, Воздвиженка и Карловка.

На Кураховском направлении враг 17 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявил в районе Парасковеевки и Константиновки. Удачи не имел.

На Времивском направлении наши войска отражали 5 атак противника вблизи Водяного и Урожайного, до сих пор продолжаются два боестолкновения.

Трижды оккупанты безуспешно штурмовали наши позиции на Ореховском направлении, в районе Малой Токмачки и Роботиного.

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