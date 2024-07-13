ВСУ проводят контратаки на отдельных направлениях фронта

Несмотря на сильное давление российских захватчиков, украинским защитникам все же удается проводить ограниченные контратаки. В настоящее время воины ВСУ делают все возможное, чтобы перехватить тактическую инициативу.

ISW сообщает о постепенном изменении ситуации на фронте

Как отмечает американский Институт изучения войны со ссылкой на западных инсайдеров, по всей вероятности, ВСУ будут стоять в обороне еще ближайшие полгода.

Речь идет о том, что пока у украинских воинов нет сил и ресурсов, чтобы начать масштабное контрнаступление.

Несмотря на это, аналитики уже фиксируют попытки армии Украины для перехвата тактической инициативы.

И они (ВСУ — ред.) будут способны проводить ограниченные контрнаступательные операции, даже находясь в основном в обороне, в зависимости от поступления западной помощи, — прогнозирует команда ISW. Поделиться

По словам еще одного анонимного источника, по состоянию на сегодняшний день нет также никаких признаков того, что армия РФ может совершить прорыв на поле боя.

А это значит, что к 2025 году ситуация на фронте будет оставаться патовой.

Украина все-таки готовится к контрнаступлению

Согласно данным ISW, в настоящее время в ВСУ активно пытаются решить свои кадровые проблемы, формируют несколько новых бригад, а также накапливают западную военную помощь для будущего наступления.

Однако что важно понимать, локальные украинские контрнаступательные операции открывают возможности для достижения оперативно важных целей без вызовов.

ВСУ будут пытаться подорвать способность армии РФ использовать инициативу на всем театре военных действий и быстрее уменьшить определенное давление на украинские силы.