ВСУ отразили 33 атаки армии РФ в районе Покровска в Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили 33 атаки армии РФ в районе Покровска в Донецкой области

Генштаб ВСУ
Танк ВСУ
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По информации Генштаба ВСУ, с начала суток украинские военные уже 139 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ. Наиболее напряженной остается ситуация в районе Покровска Донецкой области.

Главные тезисы

  • Военные действия на востоке Украины продолжаются, ВСУ отразили 33 атаки армии РФ в районе Покровска в Донецкой области.
  • Украинские военные успешно справляются с вражескими атаками, обезврежив 166 окупантов и уничтожив значительное количество вражеской техники.
  • Боевая активность отмечена не только в районе Покровска, но и в других направлениях, где военные отражают атаки российских оккупантов.
  • По предварительным данным, сегодняшний день для агрессора завершился с потерей 27 убитых и 52 раненых, а также значительными потерями в технике.
  • Ситуация на фронте остается напряженной, продолжаются бои в различных регионах Украины, где ВСУ успешно отражают атаки врага.

Что происходило на фронте в течение дня

Отмечается, что в Харьковской области с начала суток российские кафиры 11 раз атаковали вблизи Глубокого, Волчанска, Старицы и Липцев.

ВСУ успешно отразили все вражеские попытки атак.

По предварительным подсчетам в настоящее время агрессор потерял за сегодняшний день 27 военных убитыми и 52 ранеными, также наши воины сумели уничтожить три артиллерийские системы, средство ПВО "Панцирь - С1", 38 БпЛА, пять единиц автомобильной и три единицы специальной техники, а также повредить два танка, пять артсистем и автомобиль.

В направлении Купянска враг предпринял 6 безуспешных попыток продвинуться неподалеку от Синьковки. Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового. ВСУ отразили 3 атаки российских оккупантов. Еще три боя продолжаются.

В направлении Лимана в Донецкой области российские кафиры 16 раз атаковали в районах Невского, Серебрянского леса, Макеевки, Тернов и Торского.

Еще 4 боестолкновения продолжаются.

В направлении Северского враг 4 раза безуспешно пытался прорвать оборону ВСУ в районах Белогоровки, Раздолевки и Выемки. Боевые действия продолжаются.

В направлении Краматорска с начала суток зафиксировано 11 вражеских попыток атак в районах Ивановского, Андреевки и Временного Яра.

Продолжаются 2 боя на двух участках фронта близ Временного Яра.

В направлении Торецкого ВСУ 19 раз вступили в бой с российскими оккупантами вблизи Торецкого, Северного, Железного, Нью-Йорка.

В настоящее время уже отбиты 14 вражеских атак.

Что известно о ситуации в районе Покровска и других направлениях

Самая враждебная активность с начала суток зафиксирована в районе Покровска.

Здесь враг провел 40 атак в районах населенных пунктов Александрополь, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Лозоватское, Сокол, Яснобродовка, Воздвиженка и Карловка.

ВСУ отразили 33 атаки российских окупантов. Еще 7 боев продолжаются.

По предварительной информации, сегодня наши воины обезвредили на направлении 166 окупантов, 69 из них - безвозвратно. Уничтожены БМП, вражеский автомобиль и три орудия. Еще три орудия окупантов значительно повреждены.

В направлении Курахово российские оккупанты 17 раз безуспешно атаковали позиции ВСУ в районах Парасковеевки и Константиновки.

Наши войска отражали 5 атак противника вблизи Водяного и Урожайного, до сих пор продолжаются два боестолкновения.

Трижды оккупанты безуспешно штурмовали наши позиции в районе Малой Токмачки и Роботиного в Запорожской области.

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