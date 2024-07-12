За інформацією Генштабу ЗСУ, від початку доби українські військові вже 139 разів вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ. Найбільш напруженою залишається ситуація в районі Покровська на Донеччині.

Що відбувалось на фронті протягом дня

Зазначається, що на Харківщині від початку доби російські окупанти 11 разів атакували поблизу Глибокого, Вовчанська, Стариці та Липців.

ЗСУ успішно відбили всі ворожі спроби атак.

За попередніми підрахунками на даний час агресор втратив за сьогодні 27 військових вбитими та 52 пораненими, також наші воїни зуміли знищити три артилерійські системи, засіб ППО "Панцир - С1", 38 БпЛА, п’ять одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, а також пошкодити два танка, п’ять артсистем та автомобіль.

У напрямку Куп’янська ворог здійснив 6 безуспішних спроб просунутись неподалік Синьківки. Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового. ЗСУ відбили 3 атаки російських окупантів. Ще три бої продовжуються.

У напрямку Лимана на Донеччині російські окупанти 16 разів атакували в районах Невського, Серебрянського лісу, Макіївки, Тернів та Торського.

Ще 4 боєзіткнення продовжуються.

У напрямку Сіверська ворог 4 рази безуспішно намагався прорвати оборону ЗСУ в районах Білогорівки, Роздолівки та Виїмки. Бойові дії продовжуються.

У напрямку Краматорська від початку доби зафіксовано 11 ворожих спроб атак в районах Іванівського, Андріївки та Часового Яру.

Продовжуються 2 бої на двох ділянках фронту поблизу Часового Яру.

У напрямку Торецька ЗСУ 19 разів вступили у бій з російськими окупантами поблизу Торецька, Північного, Залізного, Нью-Йорка.

Наразі вже відбито 14 ворожих атак.

Що відомо про ситуацію в районі Покровська та на інших напрямках

Найбільша ворожа активність від початку доби зафіксована в районі Покровська.

Тут ворог провів 40 атак в районах населених пунктів Олександропіль, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Лозуватське, Сокіл, Яснобродівка, Воздвиженка та Карлівка.

ЗСУ відбили 33 атаки російських окупантів. Ще 7 боїв тривають.

За попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на напрямку 166 окупантів, 69 з них - безповоротно. Знищено БМП, ворожий автомобіль і три гармати. Ще три гармати окупантів значно пошкоджено.

У напрямку Курахового російські окупанти 17 разів безуспішно атакували позиції ЗСУ в районах Парасковіївки та Костянтинівки.

Наші війська відбивали 5 атак противника поблизу Водяного та Урожайного, досі триває два боєзіткнення.

Тричі окупанти безуспішно штурмували наші позиції в районі Малої Токмачки та Роботиного у Запорізькій області.