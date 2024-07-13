ЗСУ розпочали контратаки на окремих напрямках фронту

ISW повідомляє про поступову зміну ситуації на фронті

Як зазначає американський Інститут вивчення війни з посиланням на західних інсайдерів, цілком ймовірно, що ЗСУ будуть стояти в оборон ще найближчі пів року.

Йдеться про те, що наразі в українських воїнів немає сил та ресурсів, щоб розпочати масштабний контрнаступ.

Попри це, аналітики уже фіксують спроби армії України щодо перехоплення тактичної ініціативи.

І вони (ЗСУ — ред.) будуть здатні проводити обмежені контрнаступальні операції, навіть перебуваючи в основному в обороні, залежно від надходження західної допомоги, — прогнозує команда ISW. Поширити

За словами ще одного анонімного джерела, станом на сьогодні немає також жодних ознак того, що армія РФ може здійснити прорив на полі бою.

А це означає, що до 2025 року ситуація на фронті буде залишатися патовою.

Україна все-таки готується до контрнаступу

Згідно з даними ISW, наразі у ЗСУ активно намагаються розв'язати свої кадрові проблеми, формують кілька нових бригад, а також накопичують західну військову допомогу для майбутнього наступу.

Однак, що важливо розуміти, локальні українські контрнаступальні операції відкривають можливості для досягнення оперативно важливих цілей без викликів.

ЗСУ мають на меті підривати здатність армії РФ використовувати ініціативу на всьому театрі воєнних дій і швидше зменшити певний тиск на українські сили.