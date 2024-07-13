ЗСУ знищили понад 1100 окупантів та 58 артсистем РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1100 окупантів та 58 артсистем РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Втрати Росії у війні проти України за добу з 12 на 13 липня становлять 1120 окупантів, 8 танків та 58 артилерійських систем.

Головні тези:

  • Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення становлять понад 500 тис. осіб.
  • Армія РФ використовує авіаційні удари, дрони-камікадзе та артилерію для атак на позиції ЗСУ та цивільні населені пункти України.
  • Інтенсивні бої відбулися на Харківському, Лиманському, Краматорському, Торецькому та Покровському напрямках.

Що відомо про втрати РФ у війні проти України

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 557770 (+1120) осіб,

  • танків — 8199 (+8) од,

  • бойових броньованих машин — 15779 (+24) од,

  • артилерійських систем —  15216 (+58) од,

  • РСЗВ — 1119 (+0) од,

  • засобів ППО — 889 (+1) од,

  • літаків — 361 (+0) од,

  • гелікоптерів — 326 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12069 (+34),

  • крилатих ракет — 2397 (+0),

  • кораблів /катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 20461 (+52) од,

  • спеціальної техніки — 2556 (+13)

Втрати армії РФ

Яка ситуація на фронті станом на 12 — 13 липня

Оперативна інформація станом на вечір 12 липня щодо російського вторгнення.

З початку доби відбулося 136 бойових зіткнень. Найгарячішою залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському і Торецькому напрямках.

Протягом доби противник завдав по території України 45 авіаційних ударів (задіяв, зокрема 58 КАБів), використав для ураження 429 дронів-камікадзе. Здійснив 3408 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку ворог 11 разів атакував неподалік Глибокого, Вовчанська, Стариці та Липців.  Всі спроби противника були безуспішні.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня шість разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки. Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового. Три атаки противника вже успішно відбито Силами оборони.

На Лиманському напрямку сьогодні ворог досить активний — атакував 16 разів в районах Невського, Серебрянського лісу, Макіївки, Тернів та Торського. 

На Сіверському напрямку ворог чотири рази в продовж дня намагався прорвати нашу оборону в районах Білогорівки, Роздолівки та Виїмки. 

На Краматорському напрямку активність ворога вилилась в 11 бойових зіткнень. Дев’ять атак в районах Іванівського, Андріївки та Часового Яру захлинулись. 

На Торецькому напрямку наші війська відбивали 19 атак противника поблизу Торецька, Північного, Залізного, Нью-Йорка. 14 атак відбито, противник успіху не мав, тривають бої.

Найбільшу активність ворог проявив сьогодні на Покровському напрямку. Усього, від початку доби, окупанти 40 разів намагалися вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Олександропіль, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Лозуватське, Сокіл, Яснобродівка, Воздвиженка та Карлівка.

На Курахівському напрямку ворог 17 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявив у районі Парасковіївки та Костянтинівки. Успіху не мав.

На Времівському напрямку наші війська відбивали 5 атак противника поблизу Водяного та Урожайного, досі триває два боєзіткнення.

Тричі окупанти безуспішно штурмували наші позиції на Оріхівському напрямку, в районі Малої Токмачки та Роботиного.

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