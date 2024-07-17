ЗСУ знищили понад 1100 окупантів та 43 артсистеми РФ протягом доби

Втрати Росії у війні проти України за добу з 16 на 17 липня становлять 1110 окупантів, 11 танків та 43 артилерійські системи.

Що відомо про втрати РФ у війні проти України

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 562510 (+1110) осіб,

танків ‒ 8238 (+11) од,

бойових броньованих машин‒ 15871 (+9) од,

артилерійських систем – 15411 (+43) од,

РСЗВ – 1120 (+1) од,

засобів ППО ‒ 893 (+1) од,

літаків – 361 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12224 (+31),

крилатих ракет ‒ 2398 (+0),

кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,

підводних човнів - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 20741 (+61) од,

спеціальної техніки ‒ 2586 (+9)

Втрати РФ

Яка ситуація на фронті станом на ранок 17 липня

Протягом минулої доби зафіксовано 112 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням шести ракет, а також 71 авіаудар, скинувши 119 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4300 обстрілів, з них 121 - із реактивних систем залпового вогню.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління БПЛА та ЗРК «Бук».

На Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала дев’ять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Андріївки, Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів неподалік Греківки, Макіївки та Невського.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 11 штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки, Переїзного та Північного.

На Краматорському напрямку окупанти атакували сім разів в районах Часового Яру, Кліщіївки та Опитного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік Північного, Нью-Йорка та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 24 штурмові дії в районах населених пунктів Прогрес, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Новоселівка Перша та Уманське, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки біля Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог здійснив шість штурмів наших позицій неподалік Водяного.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій..

На Придніпровському напрямку відбулася одна ворожа штурмова дія поблизу Козачих Лагерів.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.