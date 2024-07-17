ЗСУ відбили 99 штурмів армії РФ протягом доби

Найбільша активність російської армії станом на 16.00 17 липня спостерігається на Покровському, Торецькому та Харківському напрямках. Кількість бойових зіткнень між ЗСУ та армією РФ збільшилась майже до сотні, на цей час їх зафіксовано 99.
Головні тези:
- ЗСУ відбили 99 штурмів армії РФ з початку 17 липня.
- Російська армія найактивніша на Харківському, Торецькому та Куп’янському напрямках.
- Українські захисники вдало відбили атаки на Покровському, Лиманському та інших напрямках.
- Втрати РФ у війні проти України складаються понад 562 тис осіб і тисячі одиниць військової техніки.
Поточна ситуація на різних напрямках фронту
Оперативна інформація станом на 16.00 17.07.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Харківському напрямку ворог атакує за підтримки авіації, завдав уже шість авіаударів керованими авіабомбами. Кількість боєзіткнень від початку доби зросла до 15. Всі свої зусилля окупанти сконцентрували у районах Глибокого та Вовчанська. Атакували невеликими групами, до мотострілецького відділення. На даний час точиться один бій неподалік Глибокого, всі інші ворожі атаки зупинено. Втрати загарбників уточнюються.
Збільшилась інтенсивність штурмових дій російських окупантів на Куп’янському напрямку. Вісім разів противник атакував позиції наших підрозділів. Зокрема, неподалік Синьківки, Андріївки та Стельмахівки. Біля останньої ще тривають бої у двох локаціях. Терористи вдарили з озброєння армійської авіації некерованими ракетами по Синьківці.
На Лиманському напрямку з початку доби зафіксовано шість штурмових дій ворога, половину з яких успішно відбито нашими захисниками. Поблизу Торського та Макіївки тривають боєзіткнення.
На Сіверському напрямку російський агресор продовжує намагання покращити тактичне положення неподалік Спірного, Виїмки, Федорівки та Верхньокам’янського. Кількість боєзіткнень за сьогодні зросла до п’яти. Дві атаки наші воїни відбили, три — ще поки тривають. Керовану авіабомбу окупанти скинули у район Добропілля.
На Краматорському напрямку окупанти штурмують Часів Яр за підтримки авіації — застосували по місту три КАБи. Ще два штурми, біля Андріївки та Новомаркового, відбито.
На Торецькому напрямку кількість ворожих атак зросла до 17. Зосередження зусиль ворога відзначається у бік Північного та Нью-Йорка. Точаться бої. Окупанти бомбардували Торецьк та Північне — завдали три авіаудари.
Активний противник сьогодні на Покровському напрямку. На даний час зафіксовано 21 боєзіткнення. Чотири з них ще тривають неподалік Новоолександрівки та Карлівки. Райони Олександрополя та Уманського окупанти п’ять разів обстріляли некерованими авіаційними ракетами.
Продовжуються бої у двох локаціях поблизу Красногорівки. Окрім того, ворог атакував у районах Георгіївки та Парасковіївки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, за сьогоднішній день на напрямку загалом зафіксовано 12 атак окупаційної армії.
На Времівському напрямку ворог двічі проводив штурми біля Костянтинівки. Також бив шістьма КАБами по Катеринівці, а некерованими авіаракетами — двічі по району Урожайного.
На Оріхівському напрямку наразі противник активізувався — провів вісім атак у районах Новодарівки, Малої Токмачки і Новоандріївки. Окрім того, загарбники випустили близько ста некерованих авіаракет у напрямках Гуляйполя, Лобкового, Рівнополя, Кам’янського і П’ятихаток.
На Придніпровському напрямку, на наших плацдармах на лівому березі Дніпра, окупанти двічі безуспішно намагалися потіснити українських воїнів з їх позицій.
На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.
Що відомо про втрати РФ у війні проти України
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 562510 (+1110) осіб,
танків — 8238 (+11) од,
бойових броньованих машин‒ 15871 (+9) од,
артилерійських систем — 15411 (+43) од,
РСЗВ — 1120 (+1) од,
засобів ППО — 893 (+1) од,
літаків — 361 (+0) од,
гелікоптерів — 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12224 (+31),
крилатих ракет — 2398 (+0),
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 20741 (+61) од,
спеціальної техніки — 2586 (+9).
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